Bucureștiul monopolizează harta imobiliară de lux: Capitala ocupă 8 din primele 10 locuri în topul celor mai scumpe cartiere din țară

Piața imobiliară din București continuă să se distanțeze de restul țării, ocupând opt din cele zece poziții în topul celor mai scumpe zone. În al doilea trimestru din 2026, cartiere precum Primăverii, Kiseleff și Aviatorilor au atins niveluri record, depășind borna de 5.500 de euro pe metrul pătrat.
Piața rezidențială din România consemnează diferențe majore de preț, Bucureștiul consolidându-și poziția de lider absolut la capitolul locuințelor de lux. Conform datelor furnizate de platformă de anunțuri imobiliare, nordul Capitalei monopolizează podiumul național, iar opt dintre primele zece cele mai scumpe zone din țară se află în București.
Podiumul este condus de cartierul Primăverii, unde prețul mediu solicitat a ajuns la 5.638 euro pe metrul pătrat util. Zona Kiseleff se află la o diferență de doar 6 euro, cu o medie de 5.632 euro/mp, iar Aviatorilor completează primele trei poziții cu 5.541 euro/mp. Ecuația la vârful pieței este extrem de strânsă, ecartul dintre locul întâi și locul al treilea fiind de doar 97 de euro pe metrul pătrat.
Ierarhia bucureșteană continuă cu zonele Floreasca, Herăstrău, Șoseaua Nordului și Dorobanți, toate devansând din punct de vedere al prețurilor chiar și centrul municipiului Cluj-Napoca. Experții imobiliari precizează că aceste valori reprezintă prețurile medii solicitate de proprietari și dezvoltatori în anunțurile de vânzare, reflectând nivelul de testare al pieței și nu neapărat sumele finale negociate la semnarea contractelor.
Discrepanțe uriașe în Capitală: Primăverii, de patru ori mai scump decât Ferentari
Ritmul de creștere din zonele de elită creează falii adânci chiar în interiorul aceluiași oraș. În iulie 2026, media solicitată la nivelul întregului București a fost de 2.302 euro/mp, valoare de 2,45 ori mai mică decât cea din Primăverii.
La polul opus, cartierul Ferentari înregistrează o medie de 1.389 euro/mp. Diferența dintre cea mai scumpă și cea mai accesibilă zonă din Capitală ajunge astfel la 4.249 de euro pentru fiecare metrul pătrat, locuințele din Primăverii fiind de peste patru ori mai scumpe.
Clujul și Brașovul completează Top 10, dar rămân departe de nordul Capitalei
Singurele zone din afara Bucureștiului care reușesc să pătrundă în Top 10 național sunt zona ultracentrală din Cluj-Napoca și Drumul Poienii din Brașov. Cu toate acestea, ambele se situează cu peste 1.500 de euro pe metrul pătrat sub primele poziții din Capitală.
Zona ultracentrală a Clujului este cea mai scumpă din provincie, cu o medie de 4.022 euro/mp util, fiind urmată îndeaproape de Drumul Poienii din Brașov, cotat la 3.978 euro/mp. În Cluj-Napoca, alte patru cartiere — Andrei Mureșanu, Borhanci, Plopilor și Bună Ziua — mențin pragul de peste 3.400 euro/mp, în timp ce în Brașov doar Brașovul Vechi mai trece de borna de 3.000 euro/mp.
Iași devansează Constanța la nivelul zonelor premium, iar Timișoara rămâne cea mai accesibilă
La nivel general, media orașelor Iași și Constanța este aproape identică, situându-se la 2.000 euro/mp, respectiv 2.011 euro/mp. În segmentele de lux, Iașul preia însă un avans clar: apartamentele din zona ultracentrală a orașului au fost listate la o medie de 2.958 euro/mp util, depășind cu 291 euro/mp Faleza Nord din Constanța (2.667 euro/mp). Cartierul Copou rămâne al doilea pol scump al Iașului, cu 2.500 euro/mp.
Dintre marile centre urbane analizate, Timișoara se menține ca fiind cea mai accesibilă opțiune, având o medie generală situată sub pragul de 2.000 euro/mp. Cea mai scumpă zonă din oraș, Central–Piața Unirii, a atins 2.722 euro/mp util, urmată de Tipografilor (2.498 euro/mp) și Take Ionescu (2.464 euro/mp). Astfel, nivelul maxim al pieței timișorene este comparabil cu cel al zonelor periferice sau mai ieftine din Cluj-Napoca, precum Dâmbul Rotund (2.684 euro/mp) sau Someșeni (2.814 euro/mp).
SURSA