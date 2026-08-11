Bucureștiul monopolizează harta imobiliară de lux: Capitala ocupă 8 din primele 10 locuri în topul celor mai scumpe cartiere din țară

Publicat 11 aug. 2026, 12:37 Sursă Realitatea.Net

Piața imobiliară din București continuă să se distanțeze de restul țării, ocupând opt din cele zece poziții în topul celor mai scumpe zone. În al doilea trimestru din 2026, cartiere precum Primăverii, Kiseleff și Aviatorilor au atins niveluri record, depășind borna de 5.500 de euro pe metrul pătrat.

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