Ce trebuie să știe românii despre programul „Noua Casă” 2026: cine poate lua credit și cât trebuie să fie avansul

Programul „Noua Casă” va continua și în 2026, după ce Guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Programul rămâne una dintre variantele pentru românii care vor să își cumpere o locuință, dar nu dispun de un avans mare pentru un credit ipotecar standard.

Prin acest program, avansul poate începe de la doar 5%, în funcție de valoarea și tipul locuinței cumpărate. Programul se adresează persoanelor care vor să cumpere o singură locuință printr-un credit garantat de stat.

Solicitanții trebuie să declare fie că nu dețin nicio locuință, fie că au cel mult una cu suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, cumpărată prin alte programe decât „Noua Casă”.

În plus, banca trebuie să aprobe creditul, ceea ce înseamnă că solicitantul trebuie să aibă venituri suficiente și să respecte condițiile de creditare impuse de finanțator.

Avans de 5% pentru locuințele mai ieftine

Pentru locuințele cu preț de până la 70.000 de euro, avansul minim rămâne 5%. În acest caz, creditul poate ajunge până la 66.500 de euro, iar statul garantează până la jumătate din valoarea finanțării.

Pentru locuințele noi sau consolidate, cu valori mai mari, avansul minim crește la 15%, iar creditul poate ajunge până la 119.000 de euro.

Cum funcționează programul

Înscrierea se face prin băncile partenere. Cei interesați trebuie să aleagă locuința și să depună documentele necesare pentru analiza dosarului.

Banca verifică veniturile, gradul de îndatorare și actele locuinței, iar dacă dosarul este aprobat, solicitarea este transmisă către FNGCIMM pentru acordarea garanției de stat.

Ce trebuie să știe cei care vor să aplice

Programul poate fi avantajos pentru persoanele care au venituri stabile, dar nu au economii suficiente pentru un avans mare. Totuși, aprobarea nu este automată. Banca decide dacă solicitantul poate susține creditul, iar garanția de stat este acordată doar dacă sunt respectate toate condițiile programului. Autoritățile atrag atenția și asupra faptului că fondurile nu sunt nelimitate, iar depunerea rapidă a dosarului poate conta în cazul unei cereri mari.