Analiză Daniel Udrescu: Deficiențe legislative și constituționale privind prorogarea indexării pensiilor și propuneri de reformă

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 17 iun. 2026, 09:22

Prorogarea repetată a indexării pensiilor ridică probleme serioase de constituționalitate și predictibilitate legislativă, susține Daniel Udrescu într-o analiză care evidențiază efectele asupra drepturilor pensionarilor și propune soluții de reformă pentru un sistem mai echitabil și mai stabil.

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