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Ministrul Muncii vorbește de o majorare a salariilor în învățământ
Dragoș Pîslaru promite salarii mai mari FOTO: Guvernul României
Publicat16 aug. 2026, 12:05
Sursărealitatea.net
Dragoș Pîslaru promite salarii mai mari, dar nu de la începutul anului 2027, ci din toamna lui 2027.
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