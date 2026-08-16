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Ministra Oana Țoiu a mulțumit Spaniei pentru prezența pe teritoriul României în misiunea de Poliție Aeriană Întărită
Oana Țoiu
Publicat16 aug. 2026, 16:09
Sursărealitatea.net
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut duminică o discuție telefonică cu omologul său spaniol, Jose Manuel Albares, pentru a mulțumi Spaniei după ce o dronă care a intrat pe teritoriul României în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost interceptată și doborâtă de o patrulă aeriană spaniolă, în județul Galați.
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