Gheorghe Piperea: „Aproximativ 6 lei din prețul unui litru de carburant ajung la stat”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că aproximativ 6 lei din prețul unui litru de carburant ajung la bugetul statului sub forma taxelor și a altor costuri obligatorii. Acesta afirmă că a plătit recent 10,65 lei pe litru pentru alimentarea mașinii sale diesel. La alimentarea precedentă, prețul ar fi fost de 10,75 lei pe litru. Calculele prezentate reprezintă estimarea europarlamentarului.
Cum explică Piperea prețul de la pompă
Potrivit lui Gheorghe Piperea, aproximativ 3 lei din preț reprezintă acciza. Acesta susține că acciza include taxa de drum și o contribuție introdusă pentru acoperirea pierderilor provocate de falimentul Bancorex. Alți aproximativ 2 lei ar reprezenta TVA-ul. La aceste sume s-ar adăuga și alte costuri care nu apar separat pe bonul fiscal.
Europarlamentarul afirmă că furnizorii sunt obligați să introducă în carburanți o anumită cantitate de biodiesel. Costul acestei componente ar fi inclus în prețul plătit de șoferi. Piperea adaugă și contribuția de solidaritate despre care susține că a fost impusă de Ilie Bolojan la începutul anului. În urma acestui calcul, el estimează că aproximativ 6 lei din prețul unui litru merg la stat.
„Din această sumă, 3 lei înseamnă acciza. TVA-ul este, dacă am calculat bine, aproximativ 2 lei. Până la 6 lei se adaugă alte taxe și obligații care nu apar pe chitanță. Șase lei din aproape 11 înseamnă bani care se duc la bugetul statului”, a declarat Gheorghe Piperea.
Adaosul comercial ar ajunge până la 1,3 lei
Potrivit europarlamentarului, adaosul comercial este în general de aproximativ un leu pentru fiecare litru. În anumite cazuri, acesta ar putea ajunge la 1,3 lei. Restul prețului ar reprezenta costul efectiv al carburantului, transportul și logistica. Piperea susține că peste 75% din suma plătită la pompă ajunge la stat și la marile companii din domeniu.
Acuzații privind creșterea artificială a prețurilor
Gheorghe Piperea afirmă că prețurile ar fi fost majorate înaintea introducerii plafonării pentru ca firmele să aibă de unde să le reducă ulterior. Acesta vorbește despre un posibil comportament coordonat al celor trei mari producători și al principalilor furnizori. Europarlamentarul nu îi include în acuzațiile sale pe micii proprietari de benzinării, despre care spune că sunt obligați să urmeze prețurile pieței. Afirmațiile sale reprezintă suspiciuni și nu o concluzie definitivă a autorităților.
Piperea susține că o asemenea practică ar trebui verificată de Consiliul Concurenței. El afirmă că o posibilă anchetă ar putea dura mai mulți ani. Europarlamentarul compară situația cu investigația privind manipularea ROBOR. Acesta consideră că autoritățile trebuie să stabilească dacă prețurile au fost crescute în mod artificial.
Apel către șoferi să depună petiții la ANPC
Gheorghe Piperea îi îndeamnă pe șoferi să depună reclamații la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Acesta consideră că majorarea prețurilor înaintea plafonării ar putea reprezenta și o practică înșelătoare pentru consumatori. Europarlamentarul compară situația cu reducerile de Black Friday, când unii comercianți ar crește prețurile înainte de campaniile promoționale. Piperea le cere autorităților să verifice modul în care au fost stabilite tarifele la pompă.
„Oameni buni, mergeți de mâine și faceți petiții la ANPC să facă niște verificări în legătură cu acest gen de comportament. Pentru că asta se întâmplă și în perioadele de Black Friday. Știți reducerile acelea nemaipomenite pe care le primim? În realitate, ce fac comercianții este că o lună, o lună și jumătate înainte ridică prețurile ca să dea impresia că ne dau discounturi în perioada de Black Friday. Fix asta face în momentul de față benzina.”