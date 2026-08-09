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Peiu îl acuză pe Bolojan că ține România pe loc: „Premier și ministru interimar la Energie, dar nu are curaj să ia o decizie”
Publicat9 aug. 2026, 22:41
SursăRealitatea PLUS
Bolojan este interimar la ministerul Energiei și nu are curaj să ia măsuri pentru țară, a transmis în exclusivitate la Realitatea PLUS, Petrișor Peiu. În cadrul emisiunii „Miza Zilei” moderată de Ana Maria Păcuraru acesta a mai adăugat că toată țara este blocată de Ilie Bolojan.
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