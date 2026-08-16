Acolo unde tu vezi slăbiciune, Dumnezeu pregătește putere - Daniel Udrescu

Publicat 16 aug. 2026, 10:34 Sursă Realitatea.net

Ce-ar fi dacă luptele prin care ai trecut sau pe care le porți chiar acum nu ar fi lipsite de sens? Ce-ar fi dacă tocmai locurile în care te simți cel mai vulnerabil ar putea deveni, prin credință, disciplină și vindecare, sursa celei mai puternice mărturii a vieții tale? Dumnezeu nu produce răul și nu trebuie să considerăm fiecare suferință o pedeapsă sau un semn misterios. Totuși, El poate folosi inclusiv experiențele dureroase pentru a ne maturiza, pentru a ne apropia de El și pentru a ne pregăti să-i înțelegem și să-i ajutăm pe ceilalți.

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