Romatsa, în pragul colapsului după ce conturile i-au fost blocate a treia oară. Cât mai poate funcționa regia

Publicat 10 iul. 2026, 18:23 Sursă Realitatea.Net

O mutare agresivă a companiei Pfizer riscă să lase România fără control de trafic aerian în plină criză geopolitică. Solicitarea de blocare a fondurilor ROMATSA derulată prin Eurocontrol plasează operatorul român într-un blocaj financiar critic, orizontul de supraviețuire fiind redus la doar câteva săptămâni. Colapsul regiei ar vulnerabiliza grav nu doar zborurile civile, ci și logistica militară a NATO.

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