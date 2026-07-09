Energie· 1 min citire
România, în pericol de blackout! Avertisment de ultimă oră de la CE Oltenia: „Niciodată nu am fost atât de expuși”
Publicat9 iul. 2026, 08:44
SursăRealitatea PLUS
România ar putea trece printr-un blackout energetic în această vară, dacă temperaturile extreme vor continua. Avertismentul vine din zona Complexului Energetic Oltenia, unde se atrage atenția că sistemul energetic național este mai vulnerabil decât în alți ani, mai ales la începutul sezonului cald, potrivit Realitatea PLUS.
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