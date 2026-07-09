Energie· 1 min citire

România, în pericol de blackout! Avertisment de ultimă oră de la CE Oltenia: „Niciodată nu am fost atât de expuși”

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat9 iul. 2026, 08:44
SursăRealitatea PLUS

România ar putea trece printr-un blackout energetic în această vară, dacă temperaturile extreme vor continua. Avertismentul vine din zona Complexului Energetic Oltenia, unde se atrage atenția că sistemul energetic național este mai vulnerabil decât în alți ani, mai ales la începutul sezonului cald, potrivit Realitatea PLUS.

Principala problemă invocată este reducerea capacității de extracție a lignitului, după ce mulți mineri au plecat în șomaj. În acest context, producția de energie pe bază de cărbune a scăzut, iar România ar depinde mai mult de importuri în perioadele în care consumul crește puternic.

Importurile de energie nu sunt considerate o soluție sigură

Specialiștii din domeniu avertizează că importurile de energie nu pot fi privite ca o garanție în perioadele de vârf de consum, mai ales atunci când și alte state se confruntă cu temperaturi ridicate și cerere mare de electricitate.

În prezent, România ar ajunge să exporte energie la prețuri mici și să importe la costuri foarte ridicate, ceea ce pune presiune suplimentară pe sistem. În aceste condiții, reducerea producției interne și dependența de energie cumpărată din afară ar putea crește riscul unor probleme majore în alimentarea cu electricitate.

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