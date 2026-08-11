Criza energetică din România, discutată la Bruxelles. Ce ajutor pregătește UE pentru noi

Publicat 11 aug. 2026, 13:51 Sursă Realitatea.Net

Seceta prelungită a lovit puternic în piața de energie din România, dar și alte domenii cheie, motiv pentru care Uniunea Europeană va lua în discuție un ajutor important pentru țara noastră, dar și pentru Slovenia și Ungaria.

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