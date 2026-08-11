PNL cere adoptarea legii salarizării și avertizează: România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR

PNL cere adoptarea responsabilă a legii salarizării, avertizând că România riscă să piardă circa 770 de milioane de euro din fondurile alocate prin PNRR dacă reformele asumate sunt întârziate sau blocate.
Partidul Național Liberal face apel la toate formațiunile politice să trateze „cu maximă responsabilitate” negocierile privind legea salarizării unitare, în contextul în care adoptarea reformei este legată de accesarea unor fonduri europene de aproximativ 770 de milioane de euro.
Legea salarizării, legată de fonduri de 770 de milioane de euro
Liberalii susțin că România traversează o perioadă dificilă, marcată atât de necesitatea reducerii deficitului bugetar, cât și de efectele crizei energetice provocate de secetă și de vulnerabilitățile economice existente.
„România nu își permite să piardă niciun leu și niciun euro care poate susține revenirea economică și investițiile”, transmite PNL într-un comunicat.
Potrivit partidului, discuțiile de la Palatul Cotroceni privind noua lege a salarizării trebuie raportate la obiectivul mai larg al atragerii banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. PNL afirmă că partidele trebuie să evite apariția unor blocaje politice care ar putea pune în pericol aceste fonduri.
PNL: Niciun venit nu trebuie să scadă după reformă
Liberalii arată că legea salarizării unitare urmărește corectarea inechităților acumulate în administrația publică și introducerea unor reguli mai clare și previzibile. În același timp, PNL subliniază că obiectivul reformei este ca niciun venit să nu fie redus.
„Miza depășește interesele unui partid”, susține PNL, care invocă inclusiv credibilitatea economică a României, evoluția ratingului de țară, încrederea investitorilor și costurile la care statul se împrumută.
Formațiunea cere soluții care să susțină economia și investițiile, nu decizii care ar putea bloca accesul României la fonduri europene.