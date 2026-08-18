Criza, bucuria Guvernului. Analiză de Daniel Udrescu, expert contabil

Publicat 18 aug. 2026, 10:46 Sursă Realitatea.net

Pentru cetățean, criza înseamnă facturi mai mari, un rezervor alimentat cu tot mai mulți bani și o putere de cumpărare tot mai mică. Pentru Guvern, aceeași criză înseamnă o bază de impozitare mai mare, încasări suplimentare din TVA, accize, contribuții, impozite și dividende. Cu cât energia și carburanții se scumpesc, cu atât statul încasează nominal mai mult, chiar dacă nu introduce nicio taxă nouă.

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