Secarea invizibilă a Dunării: Cum au înghițit râurile interioare 27% din debitul fluviului pentru a umple 11 baraje golite - analiză Daniel Udrescu

Publicat 13 aug. 2026, 14:28 Sursă Realitatea.net

În plină criză hidrologică, atenția publică rămâne captivă în fața imaginilor dramatice cu bancurile de nisip care blochează navigația pe Dunăre și a măsurilor de urgență luate la Cernavodă pentru a menține răcirea reactoarelor nucleare. Vinovatul oficial este deja de notorietate: seceta pedologică extremă care afectează întregul bazin european. Există însă o realitate tehnică mult mai puțin vizibilă, dar cu un impact devastator: politica de re-operaționalizare și umplere concomitentă a 11 mari baraje de acumulare de pe râurile interioare, arată expertul Daniel Udrescu, într-o analiză.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre daniel udrescusecetadunăre