Secarea invizibilă a Dunării: Cum au înghițit râurile interioare 27% din debitul fluviului pentru a umple 11 baraje golite - analiză Daniel Udrescu

În plină criză hidrologică, atenția publică rămâne captivă în fața imaginilor dramatice cu bancurile de nisip care blochează navigația pe Dunăre și a măsurilor de urgență luate la Cernavodă pentru a menține răcirea reactoarelor nucleare. Vinovatul oficial este deja de notorietate: seceta pedologică extremă care afectează întregul bazin european. Există însă o realitate tehnică mult mai puțin vizibilă, dar cu un impact devastator: politica de re-operaționalizare și umplere concomitentă a 11 mari baraje de acumulare de pe râurile interioare, arată expertul Daniel Udrescu, într-o analiză.
Golite în perioadele anterioare pentru lucrări de mentenanță și decolmatare, aceste bazine strategice au fost puse în regim de retenție activă exact în momentul în care fluviul avea cea mai mare nevoie de aportul lor. Râurile interioare (Olt, Siret, Argeș sau Bistrița), care în mod normal funcționează ca artere vitale de alimentare pentru Dunăre, s-au transformat în veritabili „bureți” hidrografici.
Mecanismul de blocaj: Râurile care nu mai ajung la destinație
Într-un regim hidrologic natural, apa colectată din precipitații și izvoare de către rețeaua națională de râuri curge liber către emisarul principal — Dunărea. În momentul în care pe cursul unui râu intervine un baraj aflat în faza de umplere, ecuația de bilanț hidric se modifică.
Pentru a reface rezervele de apă ale lacurilor de acumulare, barajele eliberează în aval doar un volum minim, tehnic, cunoscut sub numele de „debit de servitute”, restul masei de apă fiind stocat în spatele digurilor. Când acest fenomen de stocare se multiplică simultan în 11 puncte începe să afecteze fluviul.
Mari coloși hidrotehnici, precum Vidraru (pe râul Argeș) sau Izvorul Muntelui - Bicaz (pe râul Bistrița), alături de alte 9 acumulări majore de pe Olt și Siret, au început să rețină volume masive de apă. Când acest fenomen de stocare se multiplică simultan în 11 puncte strategice ale țării, impactul cumulat asupra Dunării de Jos devine critic. Apa care ar fi trebuit să atenueze natural efectele secetei pe fluviu a fost transformată în volum static în bazinele de acumulare.
Câtă apă a pierdut, de fapt, Dunărea?
Dacă transformăm volumele uriașe de apă în cifre ușor de înțeles, impactul este uriaș. Pentru ca cele 11 baraje (în frunte cu Vidraru și Bicaz) să revină la un nivel normal și sigur de funcționare după lucrările de golire, a fost nevoie de strângerea a aproximativ 1,1 miliarde de metri cubi de apă. Această umplere s-a făcut intens într-o fereastră critică de 35 de zile.
La un calcul hidrologic simplu, asta înseamnă că din rețeaua de râuri a României s-a retras în fiecare secundă un debit masiv de apă. Dacă adăugăm și faptul că o parte din apa din lacuri s-a evaporat direct din cauza caniculei puternice din luna august (un procent de siguranță de 5%), pierderea totală de debit pe care emisarul principal a suferit-o ajunge la aproximativ 382 de metri cubi pe secundă.
Ca să înțelegem proporțiile, în această perioadă critică de secetă, Dunărea a intrat în țară la Baziaș cu un debit extrem de scăzut, de numai 1.400 de metri cubi pe secundă. Asta înseamnă că apa oprită premeditat în cele 11 baraje reprezintă peste 27% din tot debitul actual al fluviului. Dacă aceste râuri ar fi fost lăsate să curgă în regim de tranzit liber, Dunărea ar fi înregistrat un debit de aproape 1.800 mc/s, reducând masiv riscurile logistice și de mediu din sectorul românesc.
Impactul direct de la Cernavodă: Jocul cu siguranța nucleară
Consecința directă a acestui deficit de 382 mc/s s-a resimțit imediat în aval, în cel mai sensibil punct energetic al României: Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Reactoarele nucleare au nevoie de un flux constant și masiv de apă din Dunăre pentru circuitele de răcire.
Scăderea nivelului fluviului provocată de reținerea apei în barajele interioare a împins nivelul Dunării la Cernavodă aproape de pragul critic de alertă. Pentru a evita oprirea forțată a reactoarelor – care ar fi lăsat România fără aproape 20% din producția de energie electrică – autoritățile au fost obligate să intervină de urgență cu dragaje masive de adâncire a albiei și cu soluții de avarie. Practic, lipsa apei curate venite din Olt, Siret sau Argeș a crescut presiunea operațională pe Dunăre, punând în pericol direct stabilitatea sistemului energetic național.
A fost o situație premeditată?
Întrebarea care apare în mod firesc este dacă acest blocaj a fost rezultatul unei erori sau al unei strategii asumate. Răspunsul este clar, situația a fost complet premeditată din punct de vedere tehnic.
Dispeceratul Energetic Național și administratorii de bazine hidrografice au făcut o alegere deliberată, calculată matematic. Ei au fost puși în fața unei dileme strategice de tip „arbitraj”: ce sacrificăm?
Opțiunea A: Lăsăm barajele precum Vidraru și Bicaz goale în timpul verii, lăsând apa să curgă în Dunăre pentru a ajuta navigația internațională și debitele de la Cernavodă. Riscul? România ar fi intrat în toamnă și iarnă cu lacurile de acumulare goale, prăbușind producția de hidroenergie pe timp de iarnă și lăsând orașele fără rezerve strategice de apă potabilă.
Opțiunea B (cea aleasă): Reținem cu orice preț apa în interiorul țării pentru a umple bazinele naționale, chiar dacă asta înseamnă să „uscăm” Dunărea și să provocăm o criză pe fluviu.
Autoritățile au ales premeditat siguranța internă în detrimentul celei fluviale. A fost o decizie tehnică asumată de a proteja spatele sistemului energetic național (stocurile de apă pentru hidrocentrale) și rezervele de apă ale populației, transferând tot riscul hidrologic pe cursul principal al Dunării și asumându-și costurile logistice și de dragare de la Cernavodă.
Dilema autorităților: Salvăm rezervele de apă sau fluviul?
Această situație ne arată că gestionarea apelor pe timp de secetă nu este doar o problemă de prognoză meteo, ci și o decizie dificilă de management. Prin umplerea celor 11 baraje, autoritățile au protejat rezervele de apă potabilă și au asigurat energia electrică din hidrocentrale pentru lunile următoare. Prețul plătit a fost însă mutarea întregii secete direct pe cursul principal al Dunării.
Pe viitor, programul de reparații și calendarul de golire sau umplere a marilor lacuri de acumulare nu mai pot fi decise izolat. România are nevoie de o strategie integrată, care să înțeleagă că fiecare metru cub de apă oprit în barajele de la munte afectează direct transportul naval, economia și siguranța energetică de la șes.