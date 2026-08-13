Seceta extremă și limitele tranziției verzi în Europa. Rămâne cărbunele salvarea energetică și pe viitor?
Centralele pe cărbune au salvat România de la o pană majoră energetică. Foto/Arhivă
Seceta prelungită din Europa și România a făcut ca centralele nucleare și cele hidrologice să fie complet închise, iar în locul lor au fost „readuse la viața” cele vechi, care funcționează pe bază de cărbune. Măsură care salvează, cel puțin pe moment, Europa de la un colaps iminent, dar creează premisele unor veri și mai secetoase și caniculare din cauza impactului poluării asupra mediului.
Valurile istorice de căldură și seceta extremă din primăvara și vara anului 2026 au declanșat o nouă criză energetică majoră pe continentul european. Un coridor masiv de secetă, întins de la delta Rhinului până la Dunărea Inferioară, a prăbușit nivelul cursurilor de apă. Această anomalie climatică a perturbat două dintre cele mai importante surse de energie curată ale Europei: hidroenergia (care a înregistrat scăderi masive de producție de peste 20% în țările afectate) și energia nucleară (unde centrale de pe fluvii precum Ronul sau Dunărea au fost forțate să își reducă activitatea din cauza temperaturii ridicate și a debitului scăzut al apei de răcire).
Suprapunerea acestei crize hidrologice peste tensiunile geopolitice globale (cum ar fi criză strâmtorii Hormuz și volatilitatea prețului gazelor naturale) a expus vulnerabilitatea sistemelor energetice europene în perioadele de vârf de consum. În acest context, cărbunele și lignitul au fost din nou chemate să joace rolul de frână de urgență.
Europa de Vest: Pragmatism extrem
Deși Uniunea Europeană a menținut o scădere structurală a cărbunelui pe termen lung (care acoperă, în medie, sub 10% din mixul electric comunitar), presiunea pe rețea din timpul verii anului 2026 a forțat apelarea intensivă la centralele pe huilă și gaz.
Germania și Olanda: S-au confruntat cu un paradox. În timp ce capacitățile fotovoltaice și eoliene au funcționat la niveluri ridicate în zilele însorite, serile caniculare cu consum uriaș de aer condiționat au solicitat la maxim centralele termo. Totuși, utilizarea cărbunelui în Germania a fost frânată de un detaliu logistic sever: nivelul extrem de scăzut al Rhinului la punctul critic Kaub a restricționat navigarea barjelor care transportau cărbune și combustibili către centrale.
Italia și Franța: Cu o producție hidro grav afectată de secetă și râuri prea calde pentru răcirea optimă a reactoarelor nucleare, ambele țări au depins de importuri masive de energie din regiunile vecine și de utilizarea la capacitate maximă a centrelor pe gaz și a rezervelor din fosil.
Europa de Est și România merg pe cărbune ca unică plasă de siguranță
Dacă în vestul Europei infrastructura de stocare și diversificarea au atenuat din șoc, în Europa de Sud-Est seceta a lovit la temelia stabilității energetice. Producția pe Dunăre (cum ar fi la Porțile de Fier) a scăzut drastic din cauza debitelor reduse la sub jumătate din media multianuală.
Realitatea din România (Complexul Energetic Oltenia)
România s-a aflat într-o postură deosebit de delicată în vara anului 2026. Întârzieri la proiectele de înlocuire: Jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prevedeau dezafectarea rapidă a capacităților pe baze de lignit. Cu toate acestea, centralele moderne pe gaz (precum cele de la Ișalnița și Turceni) și parcurile fotovoltaice menite să le înlocuiască au înregistrat întârzieri mari de execuție.
Blocajul PNRR și negocierile cu Bruxelles-ul: Guvernul român a notificat Comisia Europeană privind imposibilitatea tehnică de a închide grupurile pe cărbune ale Complexului Energetic Oltenia. Oficialii au argumentat că oprirea ultimilor mega-wați în bandă oferiți de Turceni și Rovinari în plină secetă ar expune Sistemul Energetic Național (SEN) la pene masive de curent (blackout) sau la importuri la prețuri prohibitive din Serbia și Bulgaria (țări care ard tot cărbune). Ponderea în Sistem: În zilele critice ale verii 2026, cu producția hidro prăbușită și secetă pe râurile interioare, energia generată din lignit a fost forțată să acopere deficitul din rețea, acționând ca un stâlp de susținere pentru consumul casnic și industrial.
Seceta prelungită din 2026 a reprezentat un test de stres major pentru Sistemul Energetic Național (SEN), scoțând la iveală dependența cronică a României de debitele fluviului Dunărea și ale râurilor interioare. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie verde și furnizorul principal de servicii de sistem din țară, a fost forțată să își reducă substanțial producția, generând o cascadă de efecte asupra securității energetice naționale.
1. Impactul direct asupra producției Hidroelectrica
Scăderea dramatică a precipitațiilor a afectat ambele componente majore ale portofoliului societății: hidrocentralele de pe fluviul Dunărea (pe firul apei) și marile amenajări cu acumulare pe râurile interioare.
Colapsul producției la Porțile de Fier I și II: Centralele de pe Dunăre funcționează „pe firul apei” – fără un lac de acumulare suficient pentru a stoca apa pe termen lung. Când debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) a scăzut drastic sub media multianuală a lunilor de vară (de la un debit mediu obișnuit de 4.500–5.000 m³/s la valori critice de sub 2.000 m³/s), producția la Porțile de Fier s-a prăbușit cu peste 50-60%.
Epuizarea rezervelor din lacurile de acumulare: Pentru a acoperi deficitul de pe Dunăre și a opri creșterea prețurilor, Hidroelectrica a fost nevoită să măriți uzinarea în marile lacuri de acumulare (Vidraru, Vidra/Lotru, Bicaz). Această strategie a menținut sistemul pe linia de plutire pe termen scurt, dar a dus la o scădere critică a gradului de umplere a lacurilor energetice naționale (sub pragul de siguranță de 50%), limitând capacitatea de răspuns pentru iarna 2026–2027.
Scăderea producției totale: În loc de producția anuală obișnuită de 16–17 TWh, cota Hidroelectrica s-a contractat semnificativ, obligând compania să cumpere energie de pe piața spot pentru a-și onora contractele cu clienții finali.
2. Modul în care debitele scăzute ale Dunării afectează securitatea energetică
Scăderea Dunării nu înseamnă doar mai puțină energie hidro, ci afectează concomitent un alt pilon strategic al SEN: Centrala Nucleară de la Cernavodă.
Vulnerabilitatea CNE Cernavodă
Reactoarele CANDU de la Cernavodă folosesc apa din Dunăre (prin Canalul Poarta Albă–Midiia Năvodari) pentru racirea circuitului secundar. La debite extrem de scăzute ale fluviului:
Nivelul apei în bazinul de priză scade sub cota minimă de siguranță.
Temperatura apei crescute reduce randamentul termic al centralei.
Dacă nivelul apei scade sub pragul critic, operatorul este obligat prin procedurile de securitate nucleară să oprească controlat Unitatea 1 sau Unitatea 2. Oprirea chiar și a unui singur reactor scoate din rețea 700 MW de energie în bandă.
Pierderea serviciilor de sistem (Reglajul secundar și terțiar)
Hidroelectrica nu oferă doar kilowați, ci menține stabilă frecvența rețelei la 50 Hz. Turbinele hidro pot fi pornite în doar câteva minute când pică o altă centrală sau când apune soarele și parcurile fotovoltaice își pierd producția. Fără apă în acumulări, SEN și-a pierdut flexibilitatea de reglaj, făcând rețeaua națională extrem de vulnerabilă la fluctuații și avarii.
Efecte de propagare în economie și în mixul energetic
Efectul de domino al secetei din 2026 asupra securității energetice a forțat autoritățile să adopte măsuri nepopulare și costisitoare:
Reactivarea și menținerea cărbunelui: Pentru a preveni deconectările de la rețea (blackouts) în zilele caniculare cu consum maxim de aer condiționat, SEN a depins de pornirea tuturor grupurilor disponibile pe lignit ale Complexului Energetic Oltenia (Turceni, Rovinari, Craiova), blocând temporar planurile de dezafectare.
Explozia prețurilor pe piața spot (PZU): Lipsa energiei ieftine de la Hidroelectrica a aruncat prețurile pe Piața pentru Ziua Următoare la niveluri record regionale, România devenind frecvent cea mai scumpă piață de energie din UE în serile cu consum de vârf.
Dependența masivă de importuri: România a fost transformată din exportator net în importator net de energie, bazându-se pe interconexiunile cu Bulgaria, Ungaria și Serbia pentru a acoperi deficitul național.
Bilanțul 2026: O dilemă economică și climatică
Reactivarea sau amânarea închiderii grupurilor pe cărbune în 2026 nu înseamnă că fosilul are un viitor în UE, ci scoate în evidență prețul uriaș al tranziției neuniforme:
Factura financiară (EU ETS): Operatorii energetici care depind de cărbune (precum CE Oltenia) plătesc sume uriașe pentru certificatele de emisii de CO2, făcând ca energia produsă astfel să fie printre cele mai scumpe de pe piață.
Bucla de feedback climatic: Folosirea cărbunelui ca răspuns la secetă creează un cerc vicios – arderea combustibililor fosili accelerează încălzirea globală, generând în anii următori valuri de căldură și mai severe și secete și mai adânci.
Lecția de securitate: Criza din 2026 a arătat clar că eliminarea rapidă a cărbunelui fără a pune în loc capacități echivalente de producție în bandă (stocare în baterii la scară mare, gaz sau nuclear) transformă orice anomalie meteo într-o criză energetică majoră.
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