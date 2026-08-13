Seceta extremă și limitele tranziției verzi în Europa. Rămâne cărbunele salvarea energetică și pe viitor?

Publicat 13 aug. 2026, 11:34 Sursă Realitatea.Net

Seceta prelungită din Europa și România a făcut ca centralele nucleare și cele hidrologice să fie complet închise, iar în locul lor au fost „readuse la viața” cele vechi, care funcționează pe bază de cărbune. Măsură care salvează, cel puțin pe moment, Europa de la un colaps iminent, dar creează premisele unor veri și mai secetoase și caniculare din cauza impactului poluării asupra mediului.

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