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Resursele tradiționale de energie pierd teren, în timp ce producția din surse regenerabile crește
Analiză strategie energetică
Publicat18 aug. 2026, 09:17
Sursărealitatea.net
Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele statistice din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante.
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