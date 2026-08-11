Centrala pe cărbune Turceni se închide în plină criză energetică. Avertismentul sindicaliștilor

Mai sunt mai puțin de trei săptămâni până la termenul convenit cu Comisia Europeană pentru închiderea ultimului grup funcțional al Termocentralei Turceni. Liderul sindical de la Cariera Roșiuța, Nelu Roșca, avertizează că eliminarea acestei capacități de producție va genera dezechilibre profunde. În opinia sa, deciziile politice din ultimele decenii au vulnerabilizat masiv independența energetică a țării.
Acuzații de interese de grup și dependență de importuri
Într-o intervenție la Radio Infinit, Nelu Roșca a criticat dur clasa politică, acuzând guvernanții că au prioritizat conformarea la cerințele europene și interesele financiare din piața de energie în detrimentul siguranței naționale.
„Văd o dezbatere politică între partidele astea (...) care, de-a lungul timpului, i-a durut în fund de români și i-a interesat doar să pară disciplinați și corecți în fața stăpânilor europeni iar, pe lângă înțelegerile astea să aibă partea lor din energie. Foarte mulți dintre ei sunt implicați în afaceri cu energie iar faptul c-au ieșit să arunce cartoful fierbinte dintr-o parte în alta e pentru că așa au învățat. Dintr-un sistem energetic bine pus la punct, exportam, am ajuns la lampa pe gaz, dar și gazul e scump”, a declarat liderul sindical.
Acesta a subliniat totodată că piața certificatelor de emisii de carbon a devenit o sursă de speculație financiară care copleșește producătorii locali, permițând intermediarilor să crească artificial costurile de producție.
Pe de altă parte, surse citate de presa economică indică faptul că, din cauza crizei severe provocate de secarea Dunării, executivul ar negocia menținerea în funcțiune a două centrale pe cărbune care ar fi trebuit închise la 31 august.
Criza de materie primă limitează funcționarea grupurilor pe cărbune
Dincolo de deciziile administrative de închidere, Complexul Energetic Oltenia se confruntă și cu o lipsă acută de resursă primară, provocată de reducerile succesive de activitate din cariere. În prezent, capacitatea de extracție nu mai poate susține funcționarea în paralel a mai mult de două sau trei grupuri energetice.
În zona Rovinari, extracția depinde aproape exclusiv de Cariera Roșia, în timp ce producția totală a companiei este susținută de doar trei cariere: Roșia, Roșiuța și Jilț Nord. Din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate de descărcare la Rovinari, compania este nevoită să apeleze la transportul auto de cărbune pentru a menține în funcțiune cel de-al doilea grup al termocentralei.
Schema minimă de supraviețuire pentru CE Oltenia
Pentru ca societatea să își poată acoperi cheltuielile operaționale, salariile și achiziția certificatelor de CO2, sindicatele propun menținerea unei configurații minime de trei grupuri energetice la nivelul întregului complex.
Conform acestei propuneri, funcționarea simultană a două grupuri la Rovinari și a unui grup la Turceni reprezintă pragul critic sub care compania nu mai poate rămâne viabilă din punct de vedere financiar. Oprit definitiv, grupul de la Turceni ar reduce capacitatea de producție sub limita de avarie, aruncând, conform avertismentelor din teren, întregul sistem energetic într-o stare de haos.