România declară stare de criză energetică. Notificare oficială către Comisia Europeană înaintea opririi Unității 2 Cernavodă

Publicat 11 aug. 2026, 14:59 Sursă Realitatea.Net

România a activat nivelul de „crisis situation” (stare de criză) la nivel european, conform mecanismelor Uniunii Europene, în contextul riscurilor ce vizează securitatea energetică regională și al opririi iminente a Unității 2 de la Cernavodă. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, în cadrul reuniunii Grupului de Lucru Electricitate (Electricity Coordination Group) al Comisiei Europene.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre criza energetica franta