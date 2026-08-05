Actualitate· 1 min citire
Cursă contracronometru pentru salvarea Centralei Cernavodă. Barje scufundate azi în Dunăre pentru creșterea nivelului apei
FOTO: Arhivă
Cursă contracronometru pentru salvarea centralei nucleare de la Cernavodă. Dunărea a crescut cu doi centimetri după explozia de luni asupra stâncii Pârjoaia, iar asta ne-a salvat cu încă două zile. Astăzi are loc o nouă operațiune pe Dunăre: cele patru barje încărcate vor fi pregătite pentru blocarea brațului Bala. În continuare se fac intervenții de dragare pe fluviu.
Citește și
- 07:26Facturi aproape duble la curent și orașe întregi în beznă.Drama românilor îngenuncheați de scumpiri. Mărturii emoționante
- 16:01Consiliul Concurenței analizează scumpirea motorinei: „Nu excludem ca unii operatori să fi profitat”
- 14:19Nicușor Dan a promulgat legea pentru criza carburanților și prelungirea TVA de 9% la locuințe
- 13:35Bolojan anunță noi măsuri în criza de energie. Dacă este cazul, se poate ajunge la întreruperi programate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News