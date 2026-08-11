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Seceta accentuată din vestul ţării pune mari probleme fermierilor din Bihor
Secetă în vestul țării
Publicat11 aug. 2026, 14:24
Sursărealitatea.net
Seceta a pârjolit câmpurile din Bihor, iar agricultorii spun că traversează poate cel mai dificil an din ultimele decenii.
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