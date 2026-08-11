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Seceta accentuată din vestul ţării pune mari probleme fermierilor din Bihor

Secetă în vestul țării

Secetă în vestul țării

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 14:24
Sursărealitatea.net

Seceta a pârjolit câmpurile din Bihor, iar agricultorii spun că traversează poate cel mai dificil an din ultimele decenii.

Seceta accentuată din vestul ţării pune mari probleme fermierilor din Bihor, unul dintre cele mai afectate judeţe.

Producţiile de porumb şi floarea-soarelui sunt compromise în multe zone, iar lipsa precipitaţiilor se resimte deja şi în zootehnie.

Seceta a pârjolit câmpurile din Bihor, iar agricultorii spun că traversează poate cel mai dificil an din ultimele decenii.

-: Ne confruntăm cu cel mai secetos an agricol de când fac agricultura și culturile de primăvară și aici mă refer la floarea-soarelui și porumb, nu vom avea aproape deloc.

-: Ştiuletele este mult mai mic ca și anul trecut, nu este polenizat până în vârf. Dacă nu o să vină ploaia în următoarea perioadă, riscăm ca și boabele care sunt polenizate și formate să se veştejească şi o să fie și mai mare problema.

-: Am reușit să irig până prin luna iunie o suprafață de aproximativ 100 de hectare, dar deja nu mai avem apă. Lucrurile sunt foarte, foarte critice și din acest punct de vedere.

-: Vedeți cum e cu căldurile astea. Nu avem unde să ne ascundem și să ne tragem.

Pământul este crăpat, pășunile sunt arse de soare, iar fermierii spun că, fără ploi consistente, în următoarele săptămâni, este pusă sub semnul întrebării și înființarea culturilor de toamnă.

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