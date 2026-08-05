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Scandal în Parlament pe tema centralelor pe cărbune. Vot decisiv în Camera Deputaților

Vot in Camera Deputatilor

Vot in Camera Deputatilor

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat5 aug. 2026, 09:01
Sursărealitatea.net

Scandal uriaș în Parlament din cauza centralelor pe cărbune! Două proiecte cruciale ajung la votul final, primul este cel inițiat de PSD privind interzicerea închiderii termocentralelor care asigură o mare parte din energia țării. Al doilea vizează strategia națională pentru protejarea biodiversității. Scandalul a început încă de ieri, în Senat, când PSD și USR și-au lansat acuzații dure. Mai mult, nici măcar senatorii USR nu cred în proiectul lor, pentru că nici nu l-au votat.

Marți, în plen, USR și PSD nu au reușit să ajungă la un acord asupra acestor proiecte. Reprezentanții USR spuneau chiar că speră ca astăzi să fie operate modificări, cel puțin în ceea ce privește proiectul privind conservarea biodiversității. Este proiectul susținut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, asupra căruia social-democrații au depus mai multe amendamente. USR susține că modificările au alterat forma inițială, astfel încât proiectul nu mai respectă angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene. De aceea, speră ca astăzi, când proiectul revine atât în comisii, cât și în plenul Camerei Deputaților, să fie readus la forma inițială.

La votul din plenul Senatului, o parte dintre parlamentarii USR au respins proiectul, în semn de protest față de varianta ajunsă la vot. Rămâne de văzut ce se va întâmpla astăzi în comisii, unde ne așteptăm la dezbateri tensionate.

Discuții aprinse sunt posibile și pe proiectul în care social-democrații cer ca centralele pe cărbune să nu fie închise fără introducerea unor noi capacități de producție cu putere similară. Nici acest proiect nu este susținut de USR sau PNL, care atrag atenția că România are obligații clare în fața Comisiei Europene, iar modificările propuse de PSD ar putea aduce sancțiuni serioase privind fondurile europene.

Deputații vor analiza și proiectul de ratificare a acordului de împrumut încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în luna aprilie, destinat susținerii politicilor de dezvoltare fiscală și de creștere economică.

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