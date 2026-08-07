Exporturi record pentru Bulgaria: Cum profită Sofia de pe urma deficitului de energie al României

Publicat 7 aug. 2026, 22:26 Sursă Realitatea.Net

Deconectarea Unității 1 de la Cernavodă, suprapusă peste seceta severă care a afectat debitele Dunării, a transformat România într-un cumpărător major pe piața bulgară de energie. În timp ce Bucureștiul importă masiv pentru a-și acoperi consumul, Sofia bifează încasări suplimentare record din vânzările transfrontaliere.

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