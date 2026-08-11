Este oficial! Centrala Turceni nu se oprește. România va cere voie de la UE s-o țină pornită din cauza crizei energetice

Publicat 11 aug. 2026, 11:46 Sursă Realitatea.Net

Centrala pe cărbuni de la Turceni, programată să fie în închisă la sfârșitul lunii august, în urma înțelegerilor cu UE, va fi menținută în stare de funcționare din cauza crizei energetice. Anunțul oficial a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Distribuie articolul