Energie· 2 min citire
Este oficial! Centrala Turceni nu se oprește. România va cere voie de la UE s-o țină pornită din cauza crizei energetice
Foto/Arhivă
Publicat11 aug. 2026, 11:46
SursăRealitatea.Net
Centrala pe cărbuni de la Turceni, programată să fie în închisă la sfârșitul lunii august, în urma înțelegerilor cu UE, va fi menținută în stare de funcționare din cauza crizei energetice. Anunțul oficial a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
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