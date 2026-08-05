Daniel Udrescu: Cadrul conceptual al raportării financiare complementare, fundamentat pe teoria conservării economice a patrimoniului

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 5 aug. 2026, 08:23

Raportarea financiară a evoluat continuu ca răspuns la transformările economiei, ale piețelor de capital și ale guvernanței corporative. De la contabilitatea în partidă dublă la Standardele Internaționale de Raportare Financiară și, mai recent, la raportarea de sustenabilitate, fiecare etapă a extins capacitatea informațională a contabilității fără a înlocui fundamentele deja consacrate.

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