Sistemul Energetic Național: Victima crizelor politice și a lipsei de investiții

Publicat 5 aug. 2026, 22:39 Actualizat 5 aug. 2026, 22:55 Sursă Realitatea PLUS

Sistemul energetic românesc e marcat de eșecuri și amânări în ultimii 10 ani! Țara noastră s-a confruntat cu întârzieri majore în implementarea marilor proiecte de infrastructură energetică și cu o lipsă cronică de punere în funcțiune a unor noi capacități de producție.

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