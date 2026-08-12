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Ana Maria Păcuraru, analiza momentului: Ucraina oprește atacurile asupra petrolierelor. Ce primește la schimb?
Ana Maria Păcuraru
Publicat12 aug. 2026, 13:25
Actualizat12 aug. 2026, 13:28
SursăRealitatea PLUS
Ucraina a oprit atacurile cu drone asupra petrolierelor care încarcă în portul rusesc Novorossiisk, parte din ruta pe care ajunge țițeiul și în România! Decizia a fost luată în urma unei solicitări venite din partea lui JD Vance, care a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Înțelegerea cu americanii ar fi fost încheiată pentru ca ucrainienii să primească la schimb licența pentru interceptoarele Patriot.
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