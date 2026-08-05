Ce se întâmplă cu rețeaua electrică pe timp de secetă? Răspunsul oficial al celor de la Transelectrica

Seceta extremă pune o presiune istorică pe rețeaua electrică din România, însă Transelectrica exclude riscul unei pene majore de curent. Compania națională dă asigurări că a luat toate măsurile operaționale necesare pentru a menține stabilitatea sistemului și pentru a garanta alimentarea neîntreruptă a consumatorilor.
Seceta extremă care afectează România și întreaga regiune pune o presiune istorică pe funcționarea rețelei electrice. Cu toate acestea, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA susține că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) operează în condiții de siguranță, iar riscul producerii unei avarii de proporții este gestionat eficient.
Măsurile operative ale Transelectrica și rolul consumului responsabil
Operatorul național de transport aplică proceduri riguroase de monitorizare și coordonare în timp real, colaborând strâns cu partenerii regionali și europeni pentru a menține echilibrul dintre producție și consum. În plus, reprezentanții companiei au subliniat că un rol crucial în menținerea stabilității rețelei îl au măsurile voluntare de reducere a consumului adoptate de populație.
„În pofida stresului operațional la care este supus Sistemul Electroenergetic Național, nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore. Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența și rămân importante pentru susținerea stabilității în perioada următoare”, au transmis reprezentanții Transelectrica.
Monitorizare non-stop prin Dispecerul Energetic Național
Starea infrastructurii electrice este supravegheată permanent de specialiștii din cadrul Dispecerului Energetic Național (DEN). Aceștia analizează în mod continuu indicatorii critici de funcționare ai sistemului:
Fluctuațiile de consum și producție de energie;
Menținerea frecvenței și nivelurile de tensiune din rețea;
Fluxurile de putere și rezervele operaționale disponibile;
Volumele de energie din schimburile transfrontaliere.
Valorificarea la maximum a producției, stocării și importurilor
Pentru a preveni orice sincopă în alimentarea populației și a industriei, Transelectrica utilizează la capacitate maximă toate resursele energetice disponibile la nivel național și internațional.
„Pentru asigurarea continuității alimentării, sunt valorificate la maximum capacitățile de producție și de stocare disponibile, posibilitățile de import și de schimb transfrontalier, precum și rezervele destinate gestionării unor astfel de situații”, a adăugat compania, dând asigurări că echipa de specialiști gestionează situația cu rigoare și profesionalism.