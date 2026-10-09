Euro se apropie de pragul de 5,5 lei. BNR menține dobânda la 6,5% și avertizează asupra inflației

Banca Națională a României a decis joi, 8 octombrie, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Cursul euro s-a apropiat de pragul psihologic de 5,5 lei, în contextul unei depreciere a leului și al unei inflații care va crește până la finalul anului.
Decizia BNR vine într-un moment în care moneda națională traversează un al doilea episod de depreciere față de euro în cursul anului 2026, după cel din primăvară. Cursul oficial al monedei europene a fost fixat la 5,3470 lei, în scădere ușoară față de ziua precedentă, dar apropiindu-se de nivelul maxim înregistrat pe 6 octombrie, de 5,3527 lei.
Rezervele valutare ale băncii centrale au scăzut la 60,06 miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie, cu 4,805 miliarde de euro sub nivelul de la finalul lunii august. Claudiu Cazacu, consultant de strategie al XTB, consideră că această evoluție sugerează intervenții ale BNR pentru susținerea cursului, deși rezervele nu pot fi folosite exclusiv în acest scop.
Analistul subliniază că deprecierea leului poate contribui la reducerea dezechilibrelor externe. România a înregistrat un deficit comercial de 19,276 miliarde de euro în primele șapte luni ale anului, cu 1,1% mai mic decât în perioada similară din 2025. Totuși, ritmul de reducere a acestui deficit s-a încetinit, comparativ cu scăderea de 6,2% observată la începutul anului.
Deficitul de cont curent este estimat la 6,8% din PIB în acest an, un nivel considerabil mai ridicat decât cel al Poloniei (aproximativ 2%) sau al Ungariei (0,1%). În acest context, un euro mai puternic poate reduce apetitul pentru consumul de produse și servicii importate.
Un alt factor de presiune este aprecierea dolarului american. Cursul dolar/leu a crescut cu 10,3% de la începutul anului, față de o creștere de 5,12% pentru euro/leu. Aceasta afectează costurile petrolului, gazelor și ale altor importuri din Asia, precum și rambursarea datoriilor denominate în dolari.
BNR a avertizat că inflația va reveni pe o traiectorie ascendentă până la finalul anului, cu presiuni provenite din combustibili, energie, materii prime agroalimentare și evoluția cursului de schimb. În acest scenariu, Cazacu estimează că banca centrală ar putea acorda o atenție mai mare stabilității ratelor dobânzilor, permițând o flexibilitate mai mare a cursului pentru a proteja resursele bugetare.
Pragul de 5,5 lei pentru un euro este considerat un reper important pentru următoarele luni. Analiștii CFA România estimează că euro ar putea ajunge la 5,4-5,5 lei la sfârșitul lui 2027, cu posibilitatea atingerii limitei inferioare în acest an. O analiză a băncii HSBC indică un nivel de echilibru al cursului de aproximativ 5,84 lei/euro, iar aplicarea unei zone de toleranță de 5% ar duce la o valoare de circa 5,54 lei.