Euro se apropie de pragul de 5,5 lei. BNR menține dobânda la 6,5% și avertizează asupra inflației

Publicat 9 oct. 2026, 08:29 Sursă adevarul

Banca Națională a României a decis joi, 8 octombrie, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Cursul euro s-a apropiat de pragul psihologic de 5,5 lei, în contextul unei depreciere a leului și al unei inflații care va crește până la finalul anului.

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