Euro ar putea ajunge în scurt timp la 5,3 lei, iar România ar putea fi nevoită să încheie un acord cu FMI - analist economic

Cursul euro se apropie de un nou prag istoric, iar efectele se pot resimți rapid în buzunarele românilor. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că instabilitatea politică și întârzierea formării unui guvern cu puteri depline pot duce la deprecierea accentuată a leului, creșteri de taxe și chiar la un posibil acord cu Fondul Monetar Internațional.
Adrian Negrescu: Euro ar putea trece de 5,3 lei, efectul asupra nivelului de trai va fi dramatic
Scenariu pesimist lansat de analistul economic Adrian Negrescu pe fondul incertitudinii politice și al dificultăților privind formarea unui guvern stabil. Economistul avertizează că deprecierea leului ar putea continua și depăși cele mai pesimiste estimări, cu impact direct asupra nivelului de trai, într-o perioadă în care se apropie sezonul rece și cresc cheltuielile gospodăriilor.
Cursul valutar a atins un maxim istoric și mi-e teamă că ne îndreptăm spre un curs și mai mare. Nu este exclus ca în zilele următoare să trecem de 5,3 lei. Dacă nu vom avea un guvern capabil să ia decizii care să ajute economia să iasă din criză, presiunea asupra leului va continua.
În perioada 1-28 septembrie 2026, leul s-a depreciat cu 0,4% față de euro, cursul oficial urcând de la 5,2575 lei la 5,2786 lei pentru un euro, potrivit datelor transmise de Banca Națională a României.
Adrian Negrescu opinează că orice viitor Executiv va fi nevoit să adopte măsuri fiscale suplimentare pentru a acoperi deficitul bugetar și a compensa efectele ieșirilor de capital din România. În plus, din primăvara anului viitor, țara noastră ar putea ajunge în situația de a negocia un acord cu FMI.
Avertisment privind ratingul României
Analistul susține că pericolul nu vine doar din criza politică internă, ci și din presiunea exercitată de investitorii și speculatorii externi asupra pieței financiare.
Un moment-cheie pentru economia românească îl reprezintă evaluarea agenției Standard & Poor's. România se află în prezent la ultima treaptă recomandată investițiilor, iar o eventuală retrogradare ar transmite un semnal negativ investitorilor și ar crește costurile de finanțare. În opinia lui Negrescu, există șanse ridicate ca România să evite, deocamdată, retrogradarea.
Sunt 70% convins că nu o va face. (...) S&P a spus deschis ce urmărește. Nota poate scădea dacă România rămâne fără guvern prea mult timp sau dacă reducerea deficitului se oprește. Și un analist de la altă mare agenție, Fitch, a avertizat zilele trecute că România are tot mai puțin timp să evite retrogradarea, tocmai din cauza crizei politice. Cu alte cuvinte, votul de miercuri (30 septembrie 2026 ) va cântări în decizia de vineri (2 octombrie 2026), estimează Negrescu.
„Criza politică ne costă miliarde de euro”
Negrescu avertizează că fiecare zi de blocaj politic aduce costuri suplimentare pentru economie, prin dobânzi mai mari, investiții amânate și reducerea încrederii investitorilor.
Politicienii măsoară timpul în runde de negocieri. Economia îl măsoară în dobânzi, în investiții amânate, în firme închise și în oameni care pleacă.
Potrivit estimărilor lui Negrescu, în cele patru luni de criză politică, economia României ar fi pierdut aproximativ 8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un cost de aproape 2 miliarde de euro pe lună.