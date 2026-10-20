Prețul gramului de aur a scăzut la 628,60 lei marți, 20 octombrie

Publicat 20 oct. 2026, 13:31 Actualizat 20 oct. 2026, 13:42 Sursă adevarul

Banca Națională a României a anunțat marți, 20 octombrie 2026, o nouă scădere a prețului aurului, care a ajuns la 628,6019 lei pe gram.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pret aur