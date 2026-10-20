Prețul gramului de aur a scăzut la 628,60 lei marți, 20 octombrie

Banca Națională a României a anunțat marți, 20 octombrie 2026, o nouă scădere a prețului aurului, care a ajuns la 628,6019 lei pe gram.
Cotația de referință pentru un gram de aur fin a coborât marți, 20 octombrie 2026, la 628,6019 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Valoarea este cu 8,3829 lei mai mică decât cea stabilită în ședința anterioară, de luni, 19 octombrie, când gramul era cotat la 636,9848 lei.
Scăderea se observă și față de ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute. Pe vineri, 16 octombrie, BNR evaluase aurul la 637,7784 lei pe gram, iar diferența până la cotația de marți este de 9,1765 lei.
Evoluția din ultimele zile a fost constant descendentă: de la 637,7784 lei pe 16 octombrie, prețul a trecut la 636,9848 lei pe 19 octombrie și apoi la 628,6019 lei pe 20 octombrie.
Cotația BNR este exprimată în lei pentru un gram de aur fin și se actualizează zilnic în funcție de prețul metalului pe piețele internaționale și de cursul valutar. Valoarea stabilită de bancă nu coincide neapărat cu prețul practicat la cumpărare sau vânzare de către comercianți, care poate varia în funcție de forma aurului și condițiile operațiunii.