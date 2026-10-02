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Euro a atins un nou maxim istoric in fața leului - 5,34. Moneda națională a pierdut peste 1,2% într-o singură zi
Leul s-a depreciat in fata euro
Publicat2 oct. 2026, 13:15
SursăRealitatea.net
Leul a suferit o nouă depreciere semnificativă vineri, 2 octombrie. Euro a urcat la un nou nivel record de 5,3447 lei, în creștere cu aproximativ 1,27% într-o singură zi, potrivit datelor publicate de BNR. Și dolarul american și-a continuat avansul, ajungând la 4,7519 lei.
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