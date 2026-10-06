ROBOR la 3 luni stagnează la 6,11%. Ce se întâmplă cu ratele românilor

Publicat 6 oct. 2026, 11:38 Sursă Realitatea.Net

ROBOR la 3 luni, indice important pentru creditele în lei contractate înainte de 2019, a rămas la 6,11%, în timp ce ROBOR la 6 luni a coborât ușor, la 6,16%. În același timp, IRCC a crescut la 5,57% pentru perioada octombrie-decembrie 2026.

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