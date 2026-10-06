ROBOR la 3 luni stagnează la 6,11%. Ce se întâmplă cu ratele românilor

ROBOR la 3 luni, indice important pentru creditele în lei contractate înainte de 2019, a rămas la 6,11%, în timp ce ROBOR la 6 luni a coborât ușor, la 6,16%. În același timp, IRCC a crescut la 5,57% pentru perioada octombrie-decembrie 2026.
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,11%, potrivit celor mai recente date privind piața monetară. Nivelul acestuia este relevant în special pentru creditele în lei contractate de persoanele fizice înainte de 2019, ale căror dobânzi sunt calculate în funcție de ROBOR.
În cazul ROBOR la 6 luni, indicatorul a înregistrat o ușoară scădere. Acesta a ajuns la 6,16%, de la nivelul anterior de 6,17%.
ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în moneda națională. Evoluția indicatorului este influențată în principal de lichiditatea disponibilă în sistemul bancar și de nivelul dobânzilor stabilite de Banca Națională a României.
IRCC a crescut ușor
Și IRCC, indicele de referință utilizat pentru creditele acordate consumatorilor, a înregistrat o modificare. Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2026, acesta este de 5,57%, față de 5,56% în perioada precedentă.
Spre deosebire de ROBOR, IRCC este calculat pe baza dobânzilor efective de pe piața interbancară și se actualizează trimestrial. Indicatorul este aplicat cu un decalaj de un trimestru față de perioada în care sunt colectate datele care stau la baza calculului.
Evoluția ROBOR și IRCC este urmărită îndeaproape de persoanele care au credite în lei, deoarece modificarea acestor indici poate influența nivelul ratelor lunare, în funcție de tipul contractului de credit și de formula de dobândă prevăzută de bancă.