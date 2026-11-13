Curs valutar BNR. Dolarul american crește cu peste jumătate de procent

Dolarul american a consemnat o creștere de 0,57% în raport cu leul, potrivit cursului publicat vineri de BNR. Moneda europeană a continuat, de asemenea, să se aprecieze, în timp ce aurul s-a ieftinit.
Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 13 noiembrie 2026, noile cotații pentru principalele monede internaționale. Leul a înregistrat pierderi în fața euro și a dolarului american, în timp ce francul elvețian a consemnat o scădere. Totodată, prețul gramului de aur a coborât față de ședința precedentă.
Curs BNR: euro și dolarul american, în creștere
Moneda europeană a încheiat ședința de vineri la valoarea de 5,3498 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Comparativ cu ziua precedentă, euro s-a apreciat cu 0,0039 lei, respectiv cu 0,07%, după ce joi fusese calculat la 5,3459 lei.
O evoluție ascendentă a avut și dolarul american. Acesta a ajuns la 4,8428 lei, în creștere cu 0,0273 lei, echivalentul unui avans de 0,57%. La ultima ședință de tranzacționare, moneda americană avea o valoare de 4,8155 lei.
În schimb, francul elvețian a pierdut teren în raport cu moneda națională. BNR a stabilit un curs de 5,7814 lei pentru un franc, cu 0,0124 lei mai puțin decât valoarea precedentă de 5,7938 lei. Scăderea înregistrată a fost de 0,21%.
Prețul gramului de aur a scăzut la BNR
Și cotația aurului a consemnat o diminuare în ședința de vineri. Gramul de aur a fost evaluat de Banca Națională a României la 605,8788 lei, față de 611,8686 lei, cât valora în ziua anterioară.
Astfel, prețul metalului prețios a scăzut cu 5,9898 lei într-o singură ședință de referință.
Lista cursurilor valutare BNR din 13 noiembrie 2026
Iată valorile stabilite de băncile autorizate să opereze pe piața valutară, potrivit cotațiilor publicate de BNR: