Curs valutar BNR. Dolarul american crește cu peste jumătate de procent

Publicat 13 nov. 2026, 13:57 Sursă Realitatea.Net

Dolarul american a consemnat o creștere de 0,57% în raport cu leul, potrivit cursului publicat vineri de BNR. Moneda europeană a continuat, de asemenea, să se aprecieze, în timp ce aurul s-a ieftinit.

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