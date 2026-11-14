Ce se întâmplă cu pensiile din 2027, când intră în vigoare indexarea și cine poate primi bani în plus
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Pensionarii din România ar putea beneficia de venituri mai mari începând cu 1 ianuarie 2027, în timp ce autoritățile vin cu noi precizări despre recalcularea pensiilor, plata drepturilor restante și condițiile de pensionare anticipată. Șefa Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a oferit explicații, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, după controversele privind pensiile presupus calculate greșit și întârzierile apărute în procesul de recalculare.
Una dintre cele mai importante informații vizează indexarea pensiilor de la începutul anului 2027. CNPP susține că este pregătită să aplice majorările, însă procentul exact urmează să fie stabilit printr-un act normativ.
Mica recalculare a pensiilor este gata. Ce documente au fost luate în calcul
Procesul de mică recalculare a pensiilor, care a vizat în special adeverințele privind sporurile și veniturile nepermanente, a fost finalizat, potrivit informațiilor prezentate de conducerea Casei Naționale de Pensii.
Recalcularea a urmărit valorificarea unor venituri obținute de pensionari în timpul activității profesionale, dar care nu fuseseră luate în considerare la stabilirea inițială a pensiei.
Astfel, documentele care dovedesc sporurile și alte venituri nepermanente au avut un rol important în stabilirea eventualelor diferențe de pensie.
Pensionarii care îndeplinesc condițiile legale și au drepturi suplimentare confirmate vor primi diferențele de bani retroactiv, de la data la care acestea li se cuveneau.
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile șefei CNPP
Un alt subiect care a stârnit numeroase controverse este cifra de 2,2 milioane de pensii despre care s-a spus că ar fi fost calculate greșit.
Șefa Casei Naționale de Pensii respinge această afirmație și explică faptul că numărul provine dintr-o extrapolare statistică a rezultatelor unui control realizat de Curtea de Conturi.
Auditorii au verificat un eșantion de dosare, iar rezultatele au fost ulterior extrapolate. Prin urmare, nu au fost verificate individual 2,2 milioane de dosare de pensie.
Conducerea CNPP susține că eventualele erori confirmate trebuie corectate, iar pensionarii care au primit mai puțini bani decât li se cuveneau legal vor beneficia de plata diferențelor retroactive.
Pensionarea anticipată vine cu reguli mai stricte. Penalizarea poate ajunge la 24%
Românii care intenționează să iasă mai devreme la pensie trebuie să țină cont de condițiile mai stricte prevăzute de actuala legislație.
Pensionarea anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă sunt îndeplinite condițiile legale privind stagiul de cotizare.
Unul dintre cele mai importante dezavantaje rămâne penalizarea aplicată pensiei anticipate. În funcție de situația solicitantului, diminuarea poate ajunge până la 24%.
Acest lucru înseamnă venituri lunare mai mici, motiv pentru care mulți români ezită să solicite pensionarea înainte de termen.
Reprezentanții CNPP explică faptul că există și persoane care aleg această variantă deoarece nu mai pot continua activitatea profesională până la atingerea vârstei standard de pensionare.
Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Ce procent de majorare este luat în calcul
O veste importantă pentru milioane de pensionari vizează indexarea pensiilor programată pentru 1 ianuarie 2027.
Casa Națională de Pensii Publice anunță că este pregătită din punct de vedere administrativ să pună în aplicare majorările, însă așteaptă actul normativ care va stabili procentul exact de indexare.
Printre variantele vehiculate se numără majorări de 5%, 7% sau 7,3%.
Instituția are nevoie de timp pentru efectuarea calculelor și emiterea noilor taloane de pensie, astfel încât eventualele creșteri să fie reflectate în veniturile beneficiarilor.
Cu cât ar putea crește pensiile în 2027, la o indexare de 7,3%
Dacă se va aplica o indexare de 7,3%, pensiile ar putea crește semnificativ, în funcție de valoarea actuală a fiecărui venit.
Iată câteva exemple de calcul:
Pensie de 1.281 de lei: ar putea ajunge la 1.375 de lei.
Pensie de 3.000 de lei: ar putea ajunge la 3.219 lei.
Pensie de 4.000 de lei: ar putea ajunge la 4.292 de lei.
Pensie de 5.000 de lei: ar putea ajunge la 5.365 de lei.
Aceste valori sunt estimări bazate pe o indexare de 7,3%, nu majorări confirmate oficial. Procentul final va depinde de actul normativ care va reglementa indexarea pensiilor pentru anul 2027.
Simulatorul de calcul al pensiei. Cum își pot estima românii veniturile de la bătrânețe
Angajații care vor să afle ce pensie ar putea primi în viitor au la dispoziție un simulator online de calcul al pensiei.
Instrumentul permite estimarea vârstei la care o persoană poate ieși la pensie, dar și calcularea orientativă a cuantumului viitorului venit.
Estimarea are la bază punctele de pensie acumulate și valoarea punctului de referință, fiind utilă pentru cei care vor să își planifice din timp momentul retragerii din activitate.
Ce trebuie să știe pensionarii în perioada următoare
Finalizarea micii recalculări, clarificările privind presupusele erori de calcul și pregătirile pentru indexarea din 2027 sunt printre cele mai importante subiecte pentru beneficiarii sistemului public de pensii.
Pensionarii care consideră că nu le-au fost valorificate toate veniturile trebuie să verifice documentele din dosarul de pensie și să solicite clarificări Casei Teritoriale de Pensii.
În perioada următoare, atenția rămâne îndreptată asupra deciziei privind procentul de indexare și asupra modului în care vor fi aplicate eventualele majorări de la 1 ianuarie 2027.
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