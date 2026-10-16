Atac cibernetic la Depozitarul Central al Bursei de Valori București. Aplicația folosită de investitori, indisponibilă

Publicat 16 oct. 2026, 11:23 Actualizat 16 oct. 2026, 12:31 Sursă Realitatea PLUS

Depozitarul Central, instituția prin care se realizează tranzacțiile la Bursa de Valori București (BVB) și care administrează datele privind tranzacțiile și contractele, ar fi fost ținta unui atac informatic, potrivit Realitatea PLUS. Instituția a anunțat că aplicația folosită de investitori este temporar indisponibilă și că sunt în desfășurare verificări pentru a stabili situația. Totodată, a fost contractată o echipă de specialiști pentru a analiza incidentul, iar Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost informat despre atac.

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