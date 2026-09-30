Dolarul, spre cea mai mare creștere față de euro din ultimele 14 luni. Impactul pentru România

Publicat 30 sept. 2026, 08:30 Actualizat 30 sept. 2026, 08:38 Sursă Realitatea.net

Dolarul american se îndreaptă spre cea mai mare apreciere lunară față de euro din ultimele 14 luni, în timp ce moneda europeană a coborât la cel mai redus nivel din mai 2025. Evoluția poate influența costurile importurilor României plătite în dolari, dar nu înseamnă automat deprecierea leului sau scumpirea produselor.

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