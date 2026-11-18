Publicat 18 nov. 2026, 21:05 Actualizat 18 nov. 2026, 21:15 Sursă Realitatea.Net, The Economist

Pe final de an, influenta publicație The Economist a întocmit lista unor evenimente care ar putea marca omenirea în 2027. Potrivit analizei, anul care urmează se anunță unul dintre cele mai turbulente și imprevizibile de la începutul deceniului. Concluzia celor care au selectat provocările ce se prefigurează este că lumea se îndreaptă spre o perioadă marcată de tensiuni geopolitice, inteligență artificială tot mai puternică, schimbări climatice accelerate și transformări economice majore.

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