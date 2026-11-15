Pensiile nu mai ajung la timp ca de obicei! Ce se schimbă în decembrie pentru milioane de români

Publicat 15 nov. 2026, 14:56 Sursă Realitatea.Net

Ziua Națională a României, marcată pe 1 decembrie și declarată zi liberă legală, schimbă programul obișnuit de distribuire a banilor. Astfel, primele pensii nu vor mai fi livrate în prima zi a lunii, ci începând cu 2 decembrie. Modificarea îi vizează pe milioane de beneficiari, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă.

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