Curs BNR, 9 octombrie 2026: Euro și dolarul pierd teren în fața leului. Cum au evoluat francul și lira sterlină

Publicat 9 oct. 2026, 13:30 Sursă Realitatea.Net

Cursul valutar publicat de Banca Națională a României vineri, 9 octombrie 2026, indică scăderi pentru euro și dolarul american. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, ușoare diminuări față de leu, comparativ cu valorile din ședința precedentă.

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