Curs BNR, 9 octombrie 2026: Euro și dolarul pierd teren în fața leului. Cum au evoluat francul și lira sterlină

Cursul valutar publicat de Banca Națională a României vineri, 9 octombrie 2026, indică scăderi pentru euro și dolarul american. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, ușoare diminuări față de leu, comparativ cu valorile din ședința precedentă.
Euro coboară la 5,3414 lei
Moneda europeană a fost cotată vineri la 5,3414 lei, în scădere față de nivelul de 5,3470 lei consemnat joi, 8 octombrie. Diferența dintre cele două cotații este de 0,0056 lei.
Evoluția cursului euro este urmărită atât de persoanele care au rate sau alte obligații financiare în moneda europeană, cât și de companiile care derulează tranzacții comerciale și efectuează plăți în euro.
Fluctuațiile cursului de schimb pot influența costurile de conversie valutară și valoarea în lei a obligațiilor exprimate în valută.
Dolarul american, în scădere față de leu
Dolarul american a coborât la 4,7612 lei, de la 4,7814 lei înregistrat în ședința BNR din 8 octombrie. Scăderea este de 0,0202 lei.
Cotația dolarului are relevanță pentru importatorii care efectuează plăți în moneda americană, dar și pentru persoanele care realizează schimburi valutare sau au venituri și cheltuieli denominate în dolari.
Francul elvețian și lira sterlină, aproape de nivelurile precedente
Francul elvețian a fost cotat vineri la 5,7280 lei, comparativ cu 5,7304 lei în ședința precedentă. Moneda elvețiană a înregistrat astfel o scădere de 0,0024 lei.
Și lira sterlină a consemnat o diminuare. Cursul acesteia a ajuns la 6,3029 lei, față de 6,3058 lei joi, diferența fiind de 0,0029 lei.
Cursul BNR nu este identic cu cel de la bănci și casele de schimb
Cotațiile publicate zilnic de Banca Națională a României reprezintă repere de referință pentru piața valutară. Acestea nu coincid în mod obligatoriu cu prețurile la care băncile comerciale și casele de schimb cumpără sau vând valută.
Pentru o conversie efectivă, clienții trebuie să verifice cursul de cumpărare sau de vânzare practicat de instituția financiară aleasă, precum și eventualele comisioane aplicate.