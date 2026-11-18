Publicat 18 nov. 2026, 19:13 Sursă Realitatea.Net

Toyota a demonstrat, în a doua jumătate a secolului XX, că un producător asiatic poate învinge pe piețele internaționale mărci occidentale cu tradiție. BYD încearcă astăzi să obțină o performanță comparabilă, însă într-o industrie transformată de electrificare, software, baterii și competiția pentru preț.

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