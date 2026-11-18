Este BYD noua Toyota? Cum încearcă producătorul chinez să repete, în era mașinilor electrice, cucerirea piețelor mondiale reușită de Toyota în anii ’50 și ’60. ANALIZĂ
BYD face ce făcea Toyota în anii '50-'60 sau chinezii vin cu ceva nou? Foto/imagine AI
Toyota a demonstrat, în a doua jumătate a secolului XX, că un producător asiatic poate învinge pe piețele internaționale mărci occidentale cu tradiție. BYD încearcă astăzi să obțină o performanță comparabilă, însă într-o industrie transformată de electrificare, software, baterii și competiția pentru preț.
Întrebarea nu este doar dacă BYD poate deveni „noua Toyota”, ci și ce înseamnă, în prezent, construirea unui imperiu auto global. Toyota a cucerit lumea prin fiabilitate, eficiență industrială, distribuție și o creștere susținută. BYD își construiește expansiunea în jurul bateriilor, al vehiculelor electrificate, al integrării tehnologice și al capacității de a oferi multă mașină pentru prețul cerut.
Istoria Toyota arată că succesul internațional nu se obține doar prin vânzări rapide. El se construiește atunci când un brand reușește să transforme un avantaj de cost într-o reputație solidă, într-o rețea de service, în încrederea consumatorilor și într-o prezență durabilă pe piețe foarte diferite.
1. Toyota nu a cucerit lumea din prima încercare. A început cu un eșec în America
Pentru a înțelege dacă BYD poate deveni noua Toyota, trebuie să revenim la momentul în care marca japoneză era încă un nume necunoscut pentru majoritatea șoferilor occidentali.
În 1957, Toyota a făcut un pas strategic major, înființându-și propria companie de vânzări în Statele Unite. Un an mai târziu, a început să comercializeze automobile pe piața americană. Debutul a fost însă modest: în primul an au fost vândute doar 288 de vehicule, dintre care 287 erau sedanuri Toyopet Crown, iar unul era un Land Cruiser. Modelul Crown s-a dovedit insuficient de puternic pentru autostrăzile americane, iar prețul său nu îl făcea suficient de atractiv.
Toyota USA Newsroom
Această experiență a demonstrat că succesul de pe piața internă nu garantează succesul internațional. Mașinile trebuiau adaptate nu doar la drumurile din alte țări, ci și la așteptările cumpărătorilor, la infrastructură, la reglementări și la concurența locală.
Problemele au fost atât de serioase încât, în 1961, Toyota a suspendat exporturile de autoturisme către Statele Unite, pe fondul vânzărilor slabe. A fost o retragere temporară, nu o abandonare a obiectivului de a cuceri piața americană.
North America
Această etapă este esențială pentru comparația cu BYD. Toyota nu a devenit un gigant mondial doar pentru că producea automobile mai ieftine. Compania a învățat dintr-un debut nereușit, și-a îmbunătățit produsele și a construit treptat infrastructura comercială necesară.
Corona, modelul care a schimbat direcția
Revenirea puternică a început odată cu introducerea modelului Toyota Corona pe piața americană, în 1965. Spre deosebire de primele modele exportate, Corona fusese pregătită mai atent pentru condițiile de utilizare din SUA. Toyota a ales un motor mai potrivit pentru deplasările la viteze ridicate și a urmărit să ofere dotări atractive la un preț competitiv.
Strategia a funcționat. Exporturile Toyota către Statele Unite au crescut de la aproximativ 4.000 de automobile în 1964 la 26.000 în 1967. În 1966, SUA deveniseră deja cea mai importantă destinație pentru exporturile companiei.
Toyota Global
În paralel, Toyota și-a extins rețeaua de dealeri. Numărul acestora în SUA a crescut de la 334 în 1965 la 719 în 1967. Era un detaliu fundamental: pentru a deveni o marcă de volum, compania avea nevoie nu doar de fabrici și exporturi, ci și de puncte de vânzare, service și o relație directă cu șoferii.
Corolla: de la o ofertă accesibilă la un fenomen mondial
În 1966, Toyota a lansat prima generație Corolla în Japonia, iar exporturile către Statele Unite au început în 1968. Modelul oferea combinația care avea să definească succesul companiei: dimensiuni compacte, costuri rezonabile de utilizare, fiabilitate și o abordare pragmatică a nevoilor cotidiene.
Creșterea a fost rapidă. Exporturile Toyota către SUA au urcat de la aproximativ 98.000 de unități în 1968 la 155.000 în 1969 și 404.000 în 1971. În 1969, Toyota devenise a doua cea mai vândută marcă de import de pe piața americană.
Toyota Global
Lecția istorică este clară: Toyota nu a cucerit America printr-un singur model spectaculos sau printr-o campanie publicitară. A reușit acest lucru printr-o succesiune de produse tot mai bine adaptate pieței, prin extinderea rețelei de distribuție și prin construirea treptată a unei reputații solide.
2. BYD vine dintr-o altă direcție: mai întâi bateriile, apoi automobilul
BYD are o origine diferită de cea a Toyota. Compania chineză a fost fondată în 1995 ca producător de baterii reîncărcabile, iar în industria auto a intrat în 2003. Așadar, spre deosebire de Toyota, care s-a dezvoltat pornind de la o industrie auto deja formată, BYD a ajuns la producția de automobile dintr-un domeniu tehnologic esențial pentru electrificare.
Această origine îi oferă un avantaj strategic. În cazul mașinilor electrice, bateria nu este doar o componentă, ci una dintre cele mai importante surse de cost, autonomie, performanță și diferențiere tehnologică.
BYD a investit în integrarea bateriilor, a motoarelor electrice, a sistemelor electronice și a producției de automobile. Această abordare îi permite să controleze o parte importantă a lanțului de aprovizionare și să dezvolte modele electrificate la prețuri competitive.
Compania nu mai este doar un producător de automobile electrice. Portofoliul său include și modele hibride plug-in, autobuze electrice, camioane și alte soluții de transport electrificat. În plus, activitatea sa în domeniul stocării energiei și al producției de baterii extinde baza tehnologică dincolo de segmentul automobilelor de pasageri.
De ce poate crește BYD atât de repede
În anii 2020, piața auto trece printr-o schimbare tehnologică majoră. Toyota și-a construit avantajul istoric în jurul eficienței motoarelor cu ardere internă, al producției standardizate și al calității constante. BYD încearcă să obțină un avantaj comparabil într-o industrie în care bateria și electronica au devenit decisive.
Această poziție îi oferă mai multe instrumente strategice:
Controlul asupra bateriilor și componentelor-cheie, care poate reduce dependența de furnizorii externi.
O gamă diversificată de modele electrice și hibride plug-in, capabilă să răspundă nevoilor unor categorii diferite de clienți și unor infrastructuri variate.
Prețuri competitive, importante pe piețele în care costul de achiziție rămâne principala barieră în calea electrificării.
Un ritm rapid de dezvoltare, într-un sector în care tehnologia și preferințele cumpărătorilor se schimbă accelerat.
Totuși, controlul tehnologic și avantajul de cost nu garantează automat construirea unei reputații globale. Un producător poate vinde multe automobile într-un interval scurt fără să fi demonstrat încă, de-a lungul mai multor generații de produse, aceeași constanță a calității, aceeași valoare de revânzare și aceeași capacitate de a asigura servicii post-vânzare pe care le caută cumpărătorii pe termen lung.
3. Anii 2020: BYD trece de la exporturi la o ofensivă globală
Creșterea internațională a BYD s-a accelerat puternic în prima jumătate a anilor 2020. În 2024, compania a vândut 417.204 vehicule pe piețele externe, potrivit datelor relatate de Reuters. În martie 2025, conducerea anunța obiectivul de a depăși 800.000 de vânzări în afara Chinei pe parcursul întregului an.
În martie 2026, Reuters relata că BYD viza vânzări externe de 1,5 milioane de vehicule în acel an și că piețele internaționale deveniseră tot mai importante pentru strategia companiei. Este vorba despre un obiectiv anunțat, nu despre o performanță deja realizată.
Aceste cifre arată amploarea ambiției. BYD nu urmărește doar să exporte câteva modele electrice către piețe interesate de tehnologie, ci să construiască o afacere internațională suficient de mare pentru a deveni un pilon central al companiei.
O diferență importantă față de Toyota din anii ’50 și ’60 este că BYD intră pe piețe într-un moment în care automobilele chinezești sunt deja cunoscute, iar cumpărătorii pot compara imediat prețurile, autonomia declarată, dotările și specificațiile tehnice pe internet. În același timp, producătorii chinezi se confruntă cu o concurență intensă pe piața internă, ceea ce îi determină să caute noi clienți în străinătate.
Europa, o piață importantă, dar dificilă
Europa este una dintre regiunile în care comparația dintre Toyota și BYD devine relevantă. Toyota a început să își construiască prezența europeană în anii ’60, prin acorduri cu distribuitori și prin extinderea treptată în țările continentului. Primii pași au fost urmați de dezvoltarea operațiunilor comerciale și a capacităților de producție locale.
BYD încearcă să parcurgă într-un interval mult mai scurt o parte din acest proces. Marca oferă modele electrice și hibride, își dezvoltă rețeaua comercială și urmărește să își consolideze prezența pe piețele europene.
Dar Europa nu este o piață uniformă. Preferințele consumatorilor, puterea de cumpărare, infrastructura de încărcare, taxele și stimulentele pentru automobilele electrice diferă de la o țară la alta. În plus, clienții europeni sunt obișnuiți cu mărci care au zeci de ani de prezență locală, rețele de service bine dezvoltate și valori de revânzare relativ previzibile.
În consecință, BYD trebuie să demonstreze că poate oferi nu doar un automobil atractiv la cumpărare, ci și o experiență de proprietate competitivă pe parcursul mai multor ani.
Fabricile locale, următorul pas strategic
Toyota a învățat în timp că exporturile au limite. Producția locală poate reduce costurile logistice, poate scurta lanțurile de aprovizionare și poate ajuta o companie să se integreze mai bine în economiile țărilor în care își comercializează produsele.
BYD urmează o direcție asemănătoare. În 2025, Reuters relata că firma intenționa să își extindă producția în afara Chinei, inclusiv prin construirea unor fabrici în Brazilia, Thailanda, Ungaria și Turcia. Strategia urmărea și reducerea expunerii la tarifele aplicate automobilelor fabricate în China.
Această localizare poate deveni decisivă. O fabrică într-o piață externă nu înseamnă doar automobile asamblate mai aproape de clienți, ci și locuri de muncă, furnizori locali, investiții și o relație mai solidă cu autoritățile.
În acest punct, BYD începe să urmeze una dintre lecțiile istorice ale Toyota: pentru a deveni o marcă globală durabilă, nu este suficient să expediezi produse din țara de origine. Trebuie să construiești o prezență economică locală.
4. Toyota și BYD: asemănări și diferențe
Tabelul evidențiază o asemănare importantă: ambele companii au folosit competențe industriale dezvoltate în țara de origine pentru a ataca piețe dominate de producători deja consacrați.
Diferența este că Toyota a trebuit să convingă cumpărătorii occidentali că un automobil japonez poate fi o alegere bună. BYD trebuie să demonstreze că un automobil chinezesc poate fi competitiv nu doar în privința prețului și a tehnologiei, ci și în ceea ce privește calitatea pe termen lung, serviciile post-vânzare și valoarea de revânzare.
5. BYD are deja dimensiunea Toyota?
Nu încă, dacă prin această comparație înțelegem întreaga amploare a unei companii auto globale.
În 2024, Toyota a vândut aproximativ 10,8 milioane de vehicule la nivel mondial, în timp ce BYD a raportat aproximativ 4,27 milioane de vehicule în categoria sa de vânzări, conform cifrelor citate de Reuters. Categoriile de raportare nu sunt neapărat identice, iar BYD are o pondere mult mai mare a vehiculelor electrificate. Cu toate acestea, comparația ilustrează diferența de scară dintre cele două companii.
Toyota dispune de o rețea internațională matură, de numeroase fabrici în afara Japoniei și de o prezență consolidată în segmente foarte diferite. Reputația sa nu depinde de o singură tehnologie: portofoliul include automobile cu motoare convenționale, hibride, plug-in hybrid, electrice și cu pile de combustie.
BYD este puternică în zona vehiculelor electrificate, dar trebuie să transforme creșterea din ultimii ani într-o prezență globală stabilă. Iar performanța nu se măsoară doar în numărul de automobile vândute. Contează profitabilitatea, capacitatea de a rezista unui război al prețurilor, serviciile post-vânzare, disponibilitatea pieselor de schimb și adaptarea la regulile fiecărei piețe.
În plus, BYD se confruntă cu o problemă pe care Toyota nu a întâlnit-o în aceeași formă în anii ’60: tensiunile comerciale și industriale legate de ascensiunea producătorilor chinezi. Tarifele, regulile privind originea componentelor și presiunile pentru producția locală pot influența direct costul automobilelor și ritmul expansiunii.
6. Poate BYD să repete succesul Toyota?
Răspunsul depinde de ceea ce înțelegem prin „noua Toyota”.
Dacă ne referim la un producător asiatic care atacă piețele internaționale cu automobile competitive și schimbă percepția asupra industriei din țara sa, comparația este justificată. Toyota a fost una dintre companiile care au demonstrat că mărcile japoneze pot deveni dominante în afara Asiei. BYD încearcă să obțină un rezultat asemănător pentru industria auto chineză, într-o perioadă în care electrificarea schimbă regulile competiției.
Dacă ne referim la o companie care a ajuns deja la același nivel de maturitate, distribuție și încredere globală ca Toyota, răspunsul este mai rezervat.
Toyota a avut nevoie de decenii pentru a transforma exporturile în producție internațională, pentru a consolida rețeaua de dealeri și pentru a face din fiabilitate o parte centrală a identității sale. BYD poate accelera unele dintre aceste etape cu ajutorul tehnologiei moderne, al capitalului și al unei piețe interne foarte mari, dar nu poate elimina complet timpul necesar construirii unei reputații durabile.
Mai există o diferență fundamentală: Toyota a ajuns un gigant global într-o perioadă în care automobilul cu motor termic domina industria. BYD se extinde într-o epocă în care regulile se schimbă, iar avantajele tehnologice de astăzi pot fi contestate rapid de rivali.
Dacă electrificarea va continua să câștige teren, competențele BYD în domeniul bateriilor și al vehiculelor electrificate îi pot oferi o poziție puternică. Dacă, însă, cererea pentru automobile electrice va încetini pe anumite piețe, compania va trebui să își adapteze strategia și să demonstreze că poate rămâne competitivă în condiții diferite.
7. Lecția pe care BYD o poate învăța din istoria Toyota
Cel mai important episod din istoria Toyota nu este momentul în care Corolla a devenit un succes, ci eșecul inițial al modelului Crown în Statele Unite și decizia companiei de a-și corecta strategia, în loc să presupună că un produs apreciat în Japonia va fi automat acceptat în America.
Aceeași provocare se află acum în fața BYD. Un preț competitiv și o tehnologie atractivă pot deschide ușa unei piețe, dar nu garantează fidelitatea cumpărătorilor. Pentru a rămâne pe acea piață, producătorul trebuie să înțeleagă cerințele locale, să construiască o rețea de distribuție și service, să gestioneze eficient garanțiile și să mențină o calitate constantă.
Toyota a transformat eficiența industrială într-un avantaj comercial, iar apoi într-o reputație solidă. BYD încearcă să transforme avantajul bateriilor și al integrării tehnologice într-o poziție globală de durată.
Concluzie: BYD poate fi noua Toyota, dar verdictul nu este încă dat
BYD este unul dintre cei mai importanți candidați la rolul de mare producător auto global al erei electrice. Creșterea exporturilor, dezvoltarea tehnologică și planurile de extindere a producției în afara Chinei arată că ambițiile companiei depășesc cu mult simpla vânzare de automobile electrice pe piețele străine.
Toyota a demonstrat în anii ’50 și ’60 că o companie asiatică poate învinge prejudecățile, poate învăța din eșecuri și poate construi o prezență internațională prin produse adaptate și o rețea comercială solidă. BYD are oportunitatea de a repeta o parte din această poveste, însă într-un context industrial diferit.
Verdictul cel mai corect este că BYD poate deveni, în era electrificării, ceea ce Toyota a devenit pentru automobilul modern de volum. Dar, pentru a fi cu adevărat „noua Toyota”, va trebui să demonstreze că poate transforma viteza de creștere în încredere, profitabilitate și loialitate pe termen lung.
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