Cursul valutar anunțat miercuri de BNR aduce o nouă apreciere pentru dolarul american și euro

Publicat 11 nov. 2026, 13:29 Sursă Realitatea.Net

Leul resimte presiunea principalelor valute, după ce dolarul american a consemnat cea mai puternică apreciere în ședința de miercuri. Euro continuă să urce, în timp ce lira sterlină și francul elvețian se depreciază.

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