China și Elveția extind acordul comercial: 99,8% din exporturile elvețiene vor fi scutite de taxe vamale

Noua înțelegere oferă producătorilor elvețieni acces preferențial pe piața chineză, inclusiv pentru ceasuri, brânzeturi și cafea. În schimb, Elveția va elimina taxele vamale pentru 97,3% din exporturile agricole ale Chinei, într-un acord care consolidează schimburile comerciale bilaterale și poate deveni un model pentru alte economii europene.
Extinderea acordului comercial dintre Elveția și China ar putea deveni un exemplu pentru alte state care încearcă să-și consolideze relațiile economice cu Beijingul. Într-o perioadă marcată de tensiuni comerciale și de noi bariere impuse de China unor parteneri europeni și Statelor Unite, înțelegerea oferă producătorilor elvețieni condiții mult mai avantajoase pentru exporturi.
Potrivit prevederilor acordului, 99,8% dintre produsele exportate de Elveția vor putea intra pe piața chineză fără taxe vamale în următorii zece ani. Procentul reprezintă un salt considerabil față de situația anterioară, când numai aproximativ jumătate dintre exporturile elvețiene beneficiau de această facilitate.
Unul dintre cele mai importante câștiguri îi vizează pe producătorii de ceasuri, un sector emblematic pentru economia Elveției. Toate ceasurile elvețiene vor fi scutite de taxe vamale la intrarea în China, în condițiile în care, până acum, doar 1% dintre acestea beneficiau de scutire. Facilitatea nu elimină însă și taxa pe consum aplicată în China produselor de lux, pe care producătorii vor trebui să o achite în continuare.
Beneficii vor avea și exportatorii de brânzeturi și cafea, care vor putea comercializa aceste produse în China fără taxe vamale. Acestea se adaugă ciocolatei și vinului elvețian, care erau deja incluse în categoria produselor scutite.
Înțelegerea nu se limitează la comerțul cu bunuri. Elveția va avea oportunități suplimentare și în sectorul serviciilor, inclusiv în activitățile asociate producției industriale, mentenanța aeronavelor și transportul maritim.
Deschiderea pieței este însă reciprocă. China va beneficia, la rândul său, de eliminarea taxelor vamale pentru 97,3% dintre produsele sale agricole exportate în Elveția. Până la extinderea acordului, procentul acestora era de 80,1%.
Xi Jinping: Acordul poate consolida cooperarea economică dintre China și Europa
Documentul a fost salutat de președintele chinez Xi Jinping și de omologul său elvețian, Guy Parmelin, în cadrul ceremoniei de semnare organizate vineri, la Marea Sală a Poporului din Beijing.
Liderul chinez a prezentat acordul drept o oportunitate de consolidare a relațiilor economice dintre Beijing și statele europene. „Împreună, putem insufla o încredere valoroasă şi o mai mare certitudine cooperării economice şi comerciale dintre China şi Europa”, i-a transmis Xi Jinping președintelui elvețian, potrivit jurnaliștilor prezenți la eveniment.
Guy Parmelin a catalogat înțelegerea drept o „nouă etapă importantă”. El a subliniat că documentul depășește sfera schimburilor comerciale tradiționale și include domenii precum cercetarea, inovarea, știința și aspecte legate de forța de muncă.
Elveția, într-o poziție specială în relația comercială cu Beijingul
Acordul extins fusese anunțat de oficialii celor două țări în august, la un an după ce administrația președintelui american Donald Trump a aplicat Elveției unele dintre cele mai ridicate tarife vamale impuse unui stat european.
Relația comercială dintre Berna și Beijing este urmărită îndeaproape și dintr-un alt motiv: Elveția este singura țară din Europa continentală care are un acord de liber schimb cu China. Documentul inițial a fost semnat în 2014, iar extinderea sa vine într-un moment în care statele europene încearcă să găsească un echilibru între interesele economice și preocupările privind securitatea și tehnologia.
Dimensiunea relației este reflectată și de valoarea schimburilor comerciale. În 2025, comerțul dintre China și Elveția a ajuns la aproximativ 33,5 miliarde de franci elvețieni, echivalentul a 40,7 miliarde de dolari. Cifrele, comunicate de Ministerul elvețian al Economiei, nu includ aurul și alte bunuri de valoare.