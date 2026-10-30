China și Elveția extind acordul comercial: 99,8% din exporturile elvețiene vor fi scutite de taxe vamale

Publicat 30 oct. 2026, 20:40 Sursă Realitatea.Net

Noua înțelegere oferă producătorilor elvețieni acces preferențial pe piața chineză, inclusiv pentru ceasuri, brânzeturi și cafea. În schimb, Elveția va elimina taxele vamale pentru 97,3% din exporturile agricole ale Chinei, într-un acord care consolidează schimburile comerciale bilaterale și poate deveni un model pentru alte economii europene.

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