Prețul petrolului crește pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Hormuz, în centrul temerilor

Publicat 22 oct. 2026, 16:25 Sursă Realitatea.Net

Prețul petrolului a crescut puternic pe piețele internaționale, în contextul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari pentru transporturile de țiței. Atacurile asupra unor obiective din Arabia Saudită și incidentele maritime raportate în apropierea Strâmtorii Hormuz alimentează temerile privind aprovizionarea globală cu energie și sporesc presiunea asupra piețelor financiare.

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