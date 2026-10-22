Prețul petrolului crește pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Hormuz, în centrul temerilor
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Prețul petrolului a crescut puternic pe piețele internaționale, în contextul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor tot mai mari pentru transporturile de țiței. Atacurile asupra unor obiective din Arabia Saudită și incidentele maritime raportate în apropierea Strâmtorii Hormuz alimentează temerile privind aprovizionarea globală cu energie și sporesc presiunea asupra piețelor financiare.
Tensiunile regionale s-au accentuat după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat miercuri atacuri asupra mai multor ținte din Arabia Saudită. Potrivit informațiilor prezentate în relatările despre incidente, două persoane au murit și alte opt au fost rănite în urma unui atac asupra unui aeroport civil din Dammam. Un alt atac, efectuat cu drone asupra unui câmp petrolier saudit, s-a soldat cu două victime.
În același timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a declarat că patru nave suspectate de implicare în transferuri considerate ilegale de petrol în nordul Golfului au fost atacate și au luat foc.
Autoritățile iraniene au mai afirmat că trei alte nave au lovit mine în apropierea Strâmtorii Hormuz. Teheranul a avertizat, totodată, Statele Unite că eventuale noi provocări ar putea determina extinderea atacurilor asupra bazelor militare americane din regiune.
Aceste evoluții sporesc incertitudinea pe piața petrolului, unde investitorii urmăresc îndeaproape orice eveniment care ar putea afecta producția, transportul sau livrările de țiței.
Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic pentru aprovizionarea globală cu energie
Strâmtoarea Hormuz reprezintă un coridor maritim esențial pentru comerțul internațional cu petrol. Prin această rută sunt transportate cantități importante de țiței provenite din statele producătoare din Golf, iar orice întrerupere a traficului poate avea consecințe asupra aprovizionării și a prețurilor energiei la nivel mondial.
Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, Statele Unite au dispus plecarea unor diplomați și a membrilor familiilor acestora din misiunile diplomatice din Arabia Saudită. Washingtonul analizează și retragerea membrilor familiilor personalului diplomatic din alte reprezentanțe din Orientul Mijlociu.
În plus, compania petrolieră Saudi Aramco ar fi solicitat angajaților să părăsească sediul central din Dhahran și să își desfășoare activitatea de la distanță.
Măsurile de precauție și incidentele de securitate contribuie la amplificarea temerilor privind continuitatea transporturilor de petrol prin regiune.
Cum a evoluat prețul petrolului în ultimele luni
Piața petrolului a traversat fluctuații importante de la începutul conflictului din regiune. Blocarea de facto a Strâmtorii Hormuz de către Teheran, în urmă cu aproape opt luni, a provocat îngrijorări privind posibilitatea unei crize majore de aprovizionare.
În primele săptămâni ale conflictului declanșat de atacurile americano-israeliene asupra Iranului, cotațiile petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril. În acel context, unii analiști au avertizat că prețurile ar putea ajunge la 150 de dolari dacă transporturile prin Strâmtoarea Hormuz ar fi oprite.
Ulterior, petrolul a atins un maxim de 126 de dolari pe baril în aprilie. Cotațiile au intrat apoi pe o pantă descendentă, coborând sub 100 de dolari la sfârșitul lunii mai și ajungând la aproximativ 71 de dolari la începutul lunii iulie.
Scăderea a fost susținută de speranțele privind încheierea ostilităților și îmbunătățirea situației de securitate. Noile confruntări din Golf au schimbat însă tendința, readucând în prim-plan riscurile pentru aprovizionarea globală cu țiței.
Bursele internaționale, afectate de scumpirea petrolului
Creșterea cotațiilor petrolului și perspectiva unei noi accelerări a inflației au pus presiune asupra piețelor de acțiuni. Investitorii sunt îngrijorați că energia mai scumpă ar putea majora costurile companiilor, ar putea reduce consumul și ar putea încetini creșterea economică.
În Europa, indicele Stoxx Europe 600 a scăzut cu 1%, în timp ce indicele britanic FTSE 100 a pierdut 0,7%.
În Asia, reculul a fost mai accentuat. Indicele japonez Nikkei 225 a coborât cu 2,7%, indicele sud-coreean Kospi a înregistrat o scădere de 3,5%, iar indicele Hang Seng din Hong Kong a pierdut 3%.
Evoluțiile reflectă preocupările investitorilor privind efectele unui conflict prelungit asupra costurilor energiei, inflației și perspectivelor economice globale.
Exporturile de petrol din Golf depășesc nivelurile anterioare conflictului
În pofida tensiunilor, datele companiei de analiză Kpler indică faptul că exporturile de petrol din Golful Persic au depășit nivelurile înregistrate înainte de război. Evoluția a fost susținută, în parte, de utilizarea unor rute alternative, inclusiv transportul prin conducte către Marea Roșie și Golful Oman.
Aceste fluxuri oferă o alternativă pentru o parte din livrările de țiței, însă riscurile de securitate din regiune continuă să influențeze așteptările participanților la piață.
Direcția prețului petrolului va depinde în mare măsură de evoluția conflictului, de siguranța navigației prin Strâmtoarea Hormuz și de capacitatea producătorilor de a menține exporturile. O nouă deteriorare a situației ar putea amplifica presiunile asupra cotațiilor și ar putea avea efecte în lanț asupra piețelor energetice și financiare.
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