Bursa de Valori București a crescut imediat după învestirea Guvernului Niculescu. Ce indici au înregistrat cele mai mari avansuri

Publicat 20 oct. 2026, 18:53 Actualizat 20 oct. 2026, 20:57

Bursa de Valori București a înregistrat o evoluție pozitivă marți după-amiază, 20 octombrie, la scurt timp după ce Parlamentul a votat învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

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