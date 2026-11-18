Publicat 18 nov. 2026, 14:10 Sursă Realitatea.Net

Banca Națională a României a publicat miercuri, 18 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Leul s-a apreciat în raport cu euro și francul elvețian, în timp ce dolarul american a înregistrat o creștere. Cea mai importantă mișcare a zilei s-a înregistrat pe piața aurului: gramul de metal prețios a pierdut peste 13 lei față de ședința precedentă, echivalentul unei scăderi de aproximativ 2,23%.

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