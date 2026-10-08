Curs valutar BNR, 8 octombrie 2026: Euro și lira sterlină se depreciază, dolarul american avansează

Publicat 8 oct. 2026, 13:34 Sursă Realitatea.Net

Leul s-a apreciat joi în raport cu euro, francul elvețian și lira sterlină, potrivit cotațiilor publicate de BNR. Euro a coborât la 5,3470 lei, iar francul elvețian la 5,7304 lei. În schimb, dolarul american a avansat ușor, până la 4,7814 lei.

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