BNR păstrează dobânda-cheie la 6,5%? Euro la nivel record și ROBOR peste 6%, în atenția Consiliului de Administrație

Banca Națională a României își reunește Consiliul de Administrație într-un context marcat de presiuni inflaționiste, deprecierea leului și creșterea ROBOR. Analiștii financiari anticipează menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, nivel stabilit din august 2024, și nu exclud ca o eventuală reducere să fie amânată până în primăvara anului 2027.
Consiliul de Administrație al BNR analizează evoluția politicii monetare într-un moment caracterizat de volatilitate pe piața valutară și de noi presiuni asupra costurilor de finanțare.
Dobânda de politică monetară este în prezent de 6,5%, iar estimările disponibile indică menținerea acestui nivel la ședința actuală. Analiștii iau în calcul chiar păstrarea dobânzii la 6,5% până în mai 2027, pe fondul persistenței inflației și al incertitudinilor economice și politice.
Presiuni pe curs și piața monetară
Reuniunea BNR are loc după ce moneda europeană a atins un nivel record față de leu. În paralel, ROBOR la trei luni a depășit din nou pragul de 6%.
Evoluția cursului de schimb și a dobânzilor de pe piața monetară reprezintă factori importanți pentru decizia de politică monetară, în condițiile în care BNR urmărește inclusiv transmiterea condițiilor monetare către economie.
Menținerea dobânzii-cheie la un nivel ridicat are rolul de a contracara presiunile inflaționiste, dar se reflectă și în costurile de finanțare din economie.
Când ar putea începe reducerea dobânzii
Potrivit estimărilor analiștilor financiari, o eventuală relaxare a politicii monetare nu este așteptată în perioada imediat următoare. Scenariul indicat de aceștia este ca dobânda-cheie să rămână la 6,5% până în primăvara anului viitor, o posibilă reducere fiind luată în calcul abia în mai 2027.
Decizia va depinde însă de evoluția inflației, a cursului de schimb, a condițiilor financiare și de dinamica economiei.
Impactul asupra creditelor
Pentru piața creditării, evoluția ROBOR rămâne esențială, în special pentru debitorii ale căror contracte utilizează acest indice.
În paralel, băncile au anunțat că vor contesta decizia Consiliului Concurenței după primirea raportului final al investigației. Analiștii anticipează în continuare posibile fluctuații ale indicilor de referință și recomandă urmărirea evoluțiilor de pe piața monetară.
În acest context, ședința BNR este urmărită îndeaproape de piața financiară, întrucât menținerea sau modificarea dobânzii-cheie poate influența atât costurile de finanțare, cât și evoluția creditării și a cursului de schimb.