BNR păstrează dobânda-cheie la 6,5%? Euro la nivel record și ROBOR peste 6%, în atenția Consiliului de Administrație

Publicat 8 oct. 2026, 09:44 Sursă Realitatea.Net

Banca Națională a României își reunește Consiliul de Administrație într-un context marcat de presiuni inflaționiste, deprecierea leului și creșterea ROBOR. Analiștii financiari anticipează menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, nivel stabilit din august 2024, și nu exclud ca o eventuală reducere să fie amânată până în primăvara anului 2027.

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