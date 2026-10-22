Risc major pe piața investițiilor: Cum au fost spălați peste 250.000 de lei din burse fictive prin crypto-ATM-uri și tehnologie AI

Publicat 22 oct. 2026, 17:08 Sursă Realitatea.Net

Utilizarea tehnologiilor emergente în piața de capital fictivă atinge un nou prag de risc în România. Un prejudiciu de peste 253.000 de lei, provenit dintr-o schemă neautorizată de investiții la bursă, a fost transferat și convertit în criptoactive prin intermediul ATM-urilor dedicate. Anchetatorii au destructurat rețeaua care atragea capital de la investitori individuali prin prezentarea unor rapoarte financiare și certificate randament create fictiv cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

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