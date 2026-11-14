Vești importante pentru pensionari! Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine va primi ajutor financiar de la stat

Publicat 14 nov. 2026, 13:12 Actualizat 14 nov. 2026, 13:30 Sursă Realitatea.Net

Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut noi precizări despre majorarea pensiilor și sprijinul financiar acordat persoanelor vârstnice. Într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, oficialul a declarat că susține indexarea pensiilor cu 7,3%, însă a subliniat că hotărârea finală nu depinde de ministerul pe care îl conduce.

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