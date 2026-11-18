Publicat 18 nov. 2026, 19:12 Sursă Realitatea.Net

Blocajele de la Registrul Comerțului ar putea fi reduse printr-o serie de modificări propuse de Ministerul Justiției. Un proiect de ordonanță de urgență vizează suplimentarea specialiștilor implicați în soluționarea cererilor și menținerea unor măsuri privind personalul până în 2028.

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