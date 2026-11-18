Blocajele de la Registrul Comerțului ar putea fi reduse printr-o serie de modificări propuse de Ministerul Justiției. Un proiect de ordonanță de urgență vizează suplimentarea specialiștilor implicați în soluționarea cererilor și menținerea unor măsuri privind personalul până în 2028.
Ministerul Justiției vrea să eficientizeze activitatea Registrului Comerțului, după ce numărul solicitărilor a crescut semnificativ, iar capacitatea instituției de a le procesa nu a ținut pasul cu volumul de muncă. Un proiect de ordonanță de urgență, publicat miercuri în dezbatere publică, propune modificări prin care mai mulți angajați ar putea prelua atribuții de registrator, iar unele măsuri privind controlul de legalitate ar urma să fie menținute până în 2028.
Potrivit datelor prezentate de Ministerul Justiției, numărul cererilor de înregistrare a crescut constant în ultimii ani. Dacă în 2024 erau înregistrate, în medie, 3.220 de solicitări pe zi, în 2025 media a ajuns la 4.334. În primele șapte luni din 2026, volumul a depășit 26.000 de cereri.
Creșterea activității nu a fost însoțită de o extindere similară a resurselor necesare procesării dosarelor. Ministerul arată că dezechilibrul dintre numărul solicitărilor și capacitatea de soluționare a dus la acumularea unui volum important de restanțe în intervalul august-octombrie 2026.
Cine va putea prelua atribuții de registrator
Una dintre modificările propuse vizează folosirea mai eficientă a personalului juridic din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al structurilor teritoriale.
Mai exact, consilierii juridici care ocupă posturi de execuție ar putea primi și atribuții specifice funcției de registrator, astfel încât să participe direct la analizarea și soluționarea cererilor.
Această desemnare nu ar urma să fie automată. Ea ar putea fi făcută de directorul general al ONRC, prin decizie, numai atunci când există motive justificate și cu acceptul angajaților vizați.
Proiectul include și continuarea unei măsuri introduse prin OUG nr. 109/2024. Astfel, angajații care ocupă funcții de conducere ar putea efectua în continuare verificarea legalității înainte de înregistrarea solicitărilor, până la 8 ianuarie 2028.
Noi reguli pentru înregistrările bazate pe acte oficiale
Documentul aflat în consultare publică propune și delimitarea mai clară a responsabilităților în cazul operațiunilor realizate în baza unor hotărâri judecătorești sau a documentelor emise de instituții publice, notari și executori judecătorești.
În aceste situații, formalitățile necesare înregistrării ar putea fi gestionate de consilierii juridici specialiști, fără ca actele care stau la baza solicitărilor să mai treacă printr-o verificare suplimentară a legalității.
Prin această modificare, Ministerul Justiției urmărește simplificarea fluxului de lucru și evitarea unor verificări care pot prelungi procesarea dosarelor.
Alte obligații care ar putea crește volumul de muncă
Autoritățile iau în calcul și presiunea suplimentară pe care o vor exercita asupra ONRC mai multe obligații legale ce trebuie îndeplinite de societățile comerciale.
Printre acestea se numără actualizarea obiectului de activitate conform clasificării CAEN Rev. 3, noile cerințe referitoare la capitalul social al societăților cu răspundere limitată, dar și procedurile de dizolvare și radiere aplicabile firmelor declarate inactive fiscal.
Ministerul Justiției consideră că aceste operațiuni vor genera noi solicitări și, implicit, vor necesita o capacitate administrativă mai mare pentru procesarea lor.
Proiectul de ordonanță de urgență poate fi consultat în dezbatere publică până la data de 24 noiembrie 2026.